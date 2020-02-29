Петрик П'яточкін повертається: вийшов трейлер нового мультфільму

Вийшов трейлер анімаційного фільму "23 образи Петрика П'яточкіна" студії "КАПІ", реліз якого планується на грудень 2021 року. Раніше за мотивами "Тома і Джеррі" вирішили зняти повнометражний комедійний мультфільм.

"23 образи Петрика П'яточкіна" (міжнародна назва - Trouble Nubble Gum) - це історія, яка вчить дитину виправляти власні помилки, прощати і вірити в дружбу. В основу сценарію лягла книга Наталії Гузеевой "23 образи Петрика П'яточкіна". Режисером мультфільму виступає Ростислав Гарбар, продюсер Михайло Маргуліс, пише "Нове українське кіно".

Крім того, повнометражний анімаційний фільм студії "КАПІ" "23 образи Петрика П’яточкіна" (міжнародна назва – Trouble Nubble Gum) відібраний від України для участі в пітчингу на 21 міжнародному форумі Cartoon Movie, який відбудеться в Бордо (Франція) з 3 по 5 березня 2020 року. Проект представить його автор – Михайло Маргуліс.

"23 образи Петрика П’яточкіна" став єдиним українським 3D анімаційним фільмом, який зміг подолати конкуренцію і був відібраний оргкомітетом для участі в пітчингу. Анімація створюється за сценарієм Наталії Гузеевой ("Капітошка", "Як Петрик П’яточкін слоників рахував", "Миша і Дзвінка") за підтримки Міністерства культури України.

Cartoon Movie – одне з провідних подій Європи для фахівців анімаційної індустрії. Щорічно форум збирає професіоналів з усього світу, які на пітчинг-сесіях представляють кращі європейські повнометражні анімаційні проекти поточного року і знаходять інвесторів, копродюсерів і дистриб’юторів.

За час існування Cartoon Movie, 349 мультфільмів отримали фінансування на загальну суму понад 2,4 млрд євро.

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Як повідомляли Українські Новини, Netflix представив трейлер 3D-ремейка першого мультфільму про пакемонів.

Раніше стало відомо, що Disney зніме кіноремейк на мультфільм "Леді і Бродяга".