В Україні пройде фестиваль "Вечори французького кіно": що покажуть

У Києві з 22 по 29 січня пройде фестиваль "Вечори французького кіно". Традиційна підбірка кращих стрічок року з Франції становить п'ять картин за участю таких зірок, як Венсан Кассель, Кьяра Мастроянні, Адель Енель і Венсан Лакост. Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".



Протягом лютого покази фестивалю також пройдуть в 9 найбільших містах України.

Відкриє фестиваль фільм "Особливі" – зворушлива драма від авторів хітової комедії "1+1" Олів’є Накаша та Еріка Толедано. Сюжет заснований на реальній історії двох друзів, які протягом 20 років створюють диво для особливих людей, від яких відмовились усі інші. У головних ролях – Венсан Кассель та Реда Катеб. Стрічка була відзначена призом глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні.

До програми "Вечорів французького кіно" увійшов також хіт Каннського кінофестивалю – "Портрет дівчини у вогні" з Адель Енель ("Хепі-енд") та Ноемі Мерлан ("Полуничка"). Історична мелодрама Селін Сьямма розповідає про кохання двох жінок у Бретані кінця XVIII століття. Стрічка була відзначена преміями Каннського кінофестивалю та Європейської кіноакадемії за найкращий сценарій та претендувала на здобуття премії "Золотий глобус" за найкращий іншомовний фільм. За підсумками року "Портрет дівчини у вогні" згадувався у більшості добірок найкращих фільмів 2019 року від міжнародної преси.

Романтична комедія "Однієї чарівної ночі" з Кьярою Мастроянні та Венсаном Лакостом – стрічка від автора мелодрами "Всі пісні тільки про кохання" Крістофа Оноре. Вона розповідає про парижанку, яка після сварки з чоловіком змушена ночувати в готелі навпроти своєї квартири, крізь вікно спостерігати за чоловіком і згадувати їхню історію кохання. Світова прем’єра фільму відбулася в рамках програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю, де Мастроянні була відзначена як найкраща акторка.

Нова робота французького режисера Бертрана Бонелло ("Сен-Лоран"), фентезі-стрічка "Крихітка зомбі" переносить містичні події Гаїті 60-х у сучасну Францію та посилається на різноманітну класику жанру "горор". Вперше стрічка була показана в рамках Каннського кінофестивалю; в Україні "Крихітка зомбі" стала фільмом відкриття 3-го Київського тижня критики.

Комедія "Нотр-Дам" розповідає історію архітекторки Мод, яка випадково виграє конкурс на реставрацію площі великого собору Нотр-Дам. Ця кумедна помилка дозволяє їй не тільки заново побудувати свою кар'єру, але і почати романтичну пригоду в найкращому місці для кохання – Парижі. Режисерка та сценаристка Валері Донзеллі також виконала у фільмі головну роль.





Як повідомляли Українські Новини, вперше на світовому кінофестивалі Sundance представлять український фільм.



Раніше український фільм про Донбасі став лауреатом норвезької міжнародної премії.