У Києві вранці затори і тягучки: де найбільш завантажені дороги

В Києві майже в усіх районах з ранку на дорогах утворилися затори і тянучки в той час, як мер Києва Віталій Кличко вважає, що пробки створюють не кияни. Про це свідчать дані сервісу Google-карти.

Так, згідно з даними Google-карт, станом на 9 ранку, найбільш завантаженими є проспект Романа Шухевича, вулиця Набережно-Рибальська.

Пробки в Києві 17 червня на проспекті Шухевича. Карта: Google Maps

Затримка руху спостерігається в центрі Києва, на вулиці Жилянській, а також на проспекті Перемоги.

Тягучки в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також ускладнений рух на Голосіївському проспекті, на трасі E95 і Великій Окружній дорозі затори з затримкою 10-11 хвилин.

Затори на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ піднявся з 13 на 12 місце в рейтингу транспортних пробок від світового сервісу ТомТом. Столиця стала третім містом Європи за складністю пересування і розташувалася між країнами, що мають понад 8 млн населення Бангкоком (Таїланд) і Мехіко (Мексика). У топ-15 рейтингу домінують міста з населенням більш як 7-8 мільйонів.

Згідно з даними всесвітньо відомої компанії з аналізу та регулювання трафіку ТомТом, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у пробках 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.