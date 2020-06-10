У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі

У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс держа

Автомобільні затори в столиці України створюють мешканці інших міст та регіонів, оскільки понад дві третини авто на дорогах належить не киянам. При цьому, самі транзитні проблеми Києва мають глобальний характер і можуть бути вирішені лише на державному рівні.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook радник київського мера Віталія Кличка Максим Бахматов, звернувшись з пропозицією надати допомогу до народних депутатів.

"Славетні київські затори, це місто, що розраховано на критичну масу 600 тис. активних автомобілів у транспортній мережі, яке має приблизно 900 тис. активних користувачів щодоби… Наша аналітика показує, також, що дві третини цих авто - область, Україна та авто з єврономерами. Чи то транзитні, чи то ще якісь, їздити якими дозволив спецзакон від депутатів", - наголосив він.

Бахматов звернув увагу, що Київ є єдиним містом, яке знаходячись у Європейському транзитному коридорі, не має власною окружної дороги. А те, що називається окружною дорогою, по суті є міською вулицею.

При цьому, за словами радника, київська влада хотіла б обмежити в’їзд до столиці за прикладом інших європейських міст, але не може цього зробити через зовнішні зобов’язання України.

"Багато європейських міст обмежує вїзд для авто, що хочуть проїхати транзитом через центр. Або ж робить проїзд платним. Київ не може так зробити, бо це порушить міжнародні договори про транспортний коридор. Бо ми не надаємо альтернативи об'їхати місто. Це суттєво вдарить по репутації та економіці країни, хоча й захистить киян від заторів і зробить життя комфортнішим. Отже, висновок очевидний. Києву потрібна окружна дорога. Справжня. Яка буде проходити по території Київської області", - наголосив радник мера.

За словами Бахматова, будівництво окружної дороги має стати проектом національного масштабу. При цьому парламент має прийняти спеціальний закон "який зобов'яже області робити розрахунки проекту, землевідведення для окружних доріг, що входитимуть до цього коридору", а уряд – виділити гроші на будівництво.

Також Бахматов пропонує винести квартал адміністративних державних будівель за межі центру столиці, щоб частково вирішити транспортну проблему. "Парламентарям та уряду варто розуміти відповідальність за обтяження центру. Якщо парламент і справді має знаходитись в центрі, то комітети та відомства, що зараз займають урядовий квартал, слід виносити за межі історичного центру міста. Про такий проєкт говорять вже 20 з гаком років. Уряд і депутати, що зараз мають повний контроль влади, мають з усією відповідальність зайнятися проектом побудови нового ділового району", - стверджує радник Кличка.

На думку Бахматова, новим діловим центром може стати київський район - промислова зона Теличка. "Це буде не складно, якщо в цьому буде зацікавлена державна влада. До речі, КМДА та всі установи Києва з радістю підтримують таку ініціативу і також переїдуть до "нового центру". Звільнені будівлі також можна буде реінвестувати", - наголосив він.

Як повідомляли Українські Новини, Київ зайняв 12-е місце у світовому рейтингу транспортних заторів, хоча демографічних передумов для цього немає.