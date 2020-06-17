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  • Сезон черешні в розпалі: рецепт літнього пирога-клафуті з черешнею і мигдалем
17 червня 2020, середа, 06:30 7
Lifestyle 2020-06-17T09:30:03+03:00
Українські Новини
Сезон черешні в розпалі: рецепт літнього пирога-клафуті з черешнею і мигдалем

Сезон черешні в розпалі: рецепт літнього пирога-клафуті з черешнею і мигдалем

Ольга Фандорина
рецепти, Пиріг із черешнею, Клафуті, Літня випічка
Клафуті з черешнею і мигдалем. Фото: pixabay.com
Клафуті з черешнею і мигдалем. Фото: pixabay.com

Літо - спекотна пора, можна попивати безалкогольні коктейлі, а можна в розпал сезону черешні - на кожному лотку з фруктами зараз можна побачити соковиті стиглі фрукти - смакувати випічкою власного виробництва. Проте сезон у неї дуже короткий, і хоч ціни на неї безбожно кусаються і придбати її можна лише від 100 гривень за кілограм, але українців це не зупиняє,через те, що черешня - чудо-фрукт, із низькою калорійністю (всього 52 калорій на 100 грамів), низьким глікемічним індексом, позитивно впливає на сон і серцево-судинну систему. А ще  кондитер Ольга Шелест поділилася з Українськими новинами рецептом річного вітамінного клафуті з черешнею і мигдалем.

Клафуті з черешнею. Фото: chefnini.comКлафуті з черешнею. Фото: chefnini.com

Інгредієнти:

  • 2 склянки свіжої черешні без кісточок
  • 2 столові ложки пластівців мигдалю
  • 3 яйця
  • ¾ склянки цукру
  • 1 столова ложка коричневого цукру
  • ½ склянки борошна
  • 1/8 чайної ложки солі
  • 1 склянку молока
  • 2 чайні ложки "Амарето" або мигдальний екстракт
  • 1 1/2 чайної ложки ванільного екстракту
  • цукрова пудра для посипання
  • масло для змащування форми

Клафуті з черешнею: chefnini.comКлафуті з черешнею. Фото: chefnini.com

Приготування:

Змастіть маслом форму для випічки, присипте її борошном, посипте мигдалем і викладіть на дно черешні. Увімкніть духовку прогріватися до 180 ° C. Збийте яйця з цукром. Додайте сіль і вмішайте борошно. Додайте молоко, екстракт мигдалю або амаретто, екстракт ванілі. Збийте до отримання однорідної маси. Залийте тістом черешні.

Поставте в прогріту до 180 ° C духовку і випікайте 35-45 хвилин, до підрум'янення. Спробуйте на готовність зубочисткою: вона повинна виходити з тіста сухою. При цьому середина пирога не повинна бути зовсім твердою, вона може тремтіти, як желе.

Щоб поверхня пирога не пригоріла під час випікання, накрийте його фольгою. Дайте пирогу охолонути, посипте цукровою пудрою і подавайте.

Нагадаємо, що раніше Українські Новини опублікували рецепт ідеального вітамінного пирога з полуницею та ревенем.

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