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29 червня 2019, субота, 08:45 34
Lifestyle 2019-06-29T10:30:03+03:00
Українські Новини
Топ-5 літніх освіжаючих безалкогольних напоїв: рецепти з фото

Топ-5 літніх освіжаючих безалкогольних напоїв: рецепти з фото

Освіжаючий напій. Фото: pixabay
Освіжаючий напій. Фото: pixabay

Так як влітку не бажано пити алкоголь через те, що він зневоднює організм, так ще й Мінекономіки хоче підвищити ціни на алкоголь, підсумок один - потрібно пити безалкогольні напої. А як їх зробити красивими та смачними, розкажуть Українські Новини. 

Сангрія

Це традиційний іспанський алкогольний напій, але його цілком можна зробити безалкогольним. 

Сангрія. Фото: depositphotosСангрія. Фото: depositphotos

Інгрідієнти:

консервовані персики - 200 г;

лимон - 0,5 шт;
апельсин - 0,5 шт;
груша - 1 шт;
темний виноградний сік;
мінеральна газована вода;
м'ята - 0,5 склянки.

Рецепт приготування:

  1. Мінеральну воду покласти в холодильник.
  2. Лимон і апельсини нарізати великими шматками.
  3. Грушу очистити від шкірки і насіння.
  4. Персики і грушу нарізати кубиками.
  5. Дрібно порізати м'яту.
  6. На дно графіна викласти м'яту і фрукти.
  7. Залити все виноградним соком.
  8. Все поставити в холодильник на 20 хвилин.
  9. Перед подачею додати мінеральну воду.

Мохіто

Мохіто. Фото: depositphotosМохіто. Фото: depositphotos

Інгрідієнти:

м'ята - 10 г;
лайм - 0,5 шт.;
вода Sprite – 150 мл;
тростинний цукор - 1 ч. ложка.

Рецепт приготування:

  1. Нарізати лайм шматочками і покласти в келих.
  2. Додати м'яту, цукор і перетерти все.
  3. Додати лід і змішати все в шейкері.
  4. Перелити в склянку і залити Sprite.
  5. Подається з м'ятою і шматочками лайму.

Лавандовий лимонад

Лавандовий лимонад. Фото: depositphotosЛавандовий лимонад. Фото: depositphotos

Інгрідієнти:

квіти лаванди - ¼ склянки;
цукор - 3 склянки;
вода - 3 склянки;
лимонний сік - 4 склянки.

Рецепт приготування:

  1. Приготувати цукровий сироп - в окріп додати цукор і повністю розчинити.
  2. Додати до сиропу лаванду і дати настоятися 10-20 хвилин.
  3. Лавандовий сироп змішати з лимонним соком.
  4. Подавати напій охолодженим з кубиками льоду. 

Кавуново-цитрусовий коктейль

Кавуново-цитрусовий коктейль. Фото: depositphotosКавуново-цитрусовий коктейль. Фото: depositphotos

Інгрідієнти:

кавун - 1 кг;
лимон - 1 шт.;
апельсин - 1 шт.

Рецепт приготування:

  1. Видавити сік з лимона та апельсина.
  2. Кавун очистити від шкурки і кісточок, м'якоть нарізати шматками.
  3. В блендері змішати м'якоть кавуна, сік лимона і апельсина.
  4. Подається охолодженим.

Холодний персиковий чай

Персиковий чай. Фото: depositphotosПерсиковий чай. Фото: depositphotos

Інгрідієнти:

персик - 10 штук;
персиковий сік - 500 мл;
чорний чай - 2-3 ст. ложки;
вода - 1 л.

Рецепт приготування:

  1. Заварити 1 літр чаю, залишити на 10-15 хвилин.
  2. В блендері подрібнити персики.
  3. Залити до персиків сік і перемішати.
  4. Чай процідити і охолодити до кімнатної температури, перелити в графін.
  5. Готовий чай і персикову суміш змішати та поставити в холодильник на 30-40 хвилин.
  6. Подається охолодженим.

Нагадаємо, раніше в Україні розпочався сезон чорниці та лохини: скільки коштують ягоди.

Тим часом економісти спрогнозували ціни на літні ягоди.

Раніше спеціалісти пояснили, кому не можна пити свіжовичавлений фреш

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