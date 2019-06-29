Топ-5 літніх освіжаючих безалкогольних напоїв: рецепти з фото

Так як влітку не бажано пити алкоголь через те, що він зневоднює організм, так ще й Мінекономіки хоче підвищити ціни на алкоголь, підсумок один - потрібно пити безалкогольні напої. А як їх зробити красивими та смачними, розкажуть Українські Новини. \r\nСангрія\r\nЦе традиційний іспанський алкогольний напій, але його цілком можна зробити безалкогольним. \r\nСангрія. Фото: depositphotos\r\nІнгрідієнти:\r\nконсервовані персики - 200 г;лимон - 0,5 шт;апельсин - 0,5 шт;груша - 1 шт;темний виноградний сік;мінеральна газована вода;м'ята - 0,5 склянки.Рецепт приготування:\r\n\r\nМінеральну воду покласти в холодильник.\r\nЛимон і апельсини нарізати великими шматками.\r\nГрушу очистити від шкірки і насіння.\r\nПерсики і грушу нарізати кубиками.\r\nДрібно порізати м'яту.\r\nНа дно графіна викласти м'яту і фрукти.\r\nЗалити все виноградним соком.\r\nВсе поставити в холодильник на 20 хвилин.\r\nПеред подачею додати мінеральну воду. \r\n\r\nМохіто\r\nМохіто. Фото: depositphotos\r\nІнгрідієнти:\r\nм'ята - 10 г;лайм - 0,5 шт.;вода Sprite – 150 мл;тростинний цукор - 1 ч. ложка.Рецепт приготування:\r\n\r\nНарізати лайм шматочками і покласти в келих.\r\nДодати м'яту, цукор і перетерти все.\r\nДодати лід і змішати все в шейкері.\r\nПерелити в склянку і залити Sprite.\r\nПодається з м'ятою і шматочками лайму.\r\n\r\nЛавандовий лимонад\r\nЛавандовий лимонад. Фото: depositphotos\r\nІнгрідієнти:\r\nквіти лаванди - ¼ склянки;цукор - 3 склянки;вода - 3 склянки;лимонний сік - 4 склянки.\r\nРецепт приготування:\r\n\r\nПриготувати цукровий сироп - в окріп додати цукор і повністю розчинити.\r\nДодати до сиропу лаванду і дати настоятися 10-20 хвилин.\r\nЛавандовий сироп змішати з лимонним соком.\r\nПодавати напій охолодженим з кубиками льоду. \r\n\r\nКавуново-цитрусовий коктейль\r\nКавуново-цитрусовий коктейль. Фото: depositphotos\r\nІнгрідієнти:\r\nкавун - 1 кг;лимон - 1 шт.;апельсин - 1 шт.\r\nРецепт приготування:\r\n\r\nВидавити сік з лимона та апельсина.\r\nКавун очистити від шкурки і кісточок, м'якоть нарізати шматками.\r\nВ блендері змішати м'якоть кавуна, сік лимона і апельсина.\r\nПодається охолодженим.\r\n\r\nХолодний персиковий чай\r\nПерсиковий чай. Фото: depositphotos\r\nІнгрідієнти:\r\nперсик - 10 штук;персиковий сік - 500 мл;чорний чай - 2-3 ст. ложки;вода - 1 л.\r\nРецепт приготування:\r\n\r\nЗаварити 1 літр чаю, залишити на 10-15 хвилин.\r\nВ блендері подрібнити персики.\r\nЗалити до персиків сік і перемішати.\r\nЧай процідити і охолодити до кімнатної температури, перелити в графін.\r\nГотовий чай і персикову суміш змішати та поставити в холодильник на 30-40 хвилин.\r\nПодається охолодженим.\r\n\r\nНагадаємо, раніше в Україні розпочався сезон чорниці та лохини: скільки коштують ягоди.Тим часом економісти спрогнозували ціни на літні ягоди.Раніше спеціалісти пояснили, кому не можна пити свіжовичавлений фреш.