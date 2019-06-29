Топ-5 літніх освіжаючих безалкогольних напоїв: рецепти з фото

Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак 15:50

Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків 16:56

У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40

Не лише із Зеленським: Меркель стало погано на зустрічі ще з одним президентом, але вона відмовилася від води 19:28