Смачне літо: рецепт ідеального вітамінного пирога з полуницею та ревенем

В Україні почався чезон ягід, які в цьому році, хоч і зросли в ціна, та все ж є на прилавках магазинів. Так, фахівці рекомендують вживати полуницю та ніші ягоди в літній сезон, щоб збагатити організм корисними речовинами. Ще однією рослиною, на яку варто звернути увагу в сезон - є ревін. Українські Новини вже писали про їх корисні властивості, але можна не тільки купувати кілограмами вітамінні ласощі, але і приготувати з них щось цікаве, наприклад, тарт з ревенем і полуницею. Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ru Інгрідієнти: 150 г вершкового масла кімнатної температури 130 г цукру 1 пакетик ванільного цукру 3 яйця 150 г борошна 1 ч. л. розпушувача щіпка солі 400 г ревеню 150 г полуниці вершкове масло для змащування форми Приготування: Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ru М'яке вершкове масло з'єднати в глибокій мисці з цукром і ванільним цукром і перетерти до однорідності (виделкою або вінчиком). По одному додати 3 яйця, ретельно вимішувати тісто після додавання кожного. Потім в миску до тіста просіяти борошно з розпушувачем і сіллю. Перемішати до однорідності. Ревінь вимити, очистити і нарізати невеликими шматочками. Полуницю вимити, також нарізати. Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти і розрівняти тісто. Викласти ревінь і злегка втиснути його в тісто (якщо придавити сильно, то ревінь торкнеться дна форми і припечется, тоді пиріг буде складніше виймати), потім акуратно викласти зверху полуницю. Випікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин, поки верх пирога помітно не зарум'яниться. Тепер пиріг можна злегка остудити, вийняти з форми і подавати до чаю. Як повідомляли Українські Новини, раніше відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею.