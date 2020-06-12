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  • Смачне літо: рецепт ідеального вітамінного пирога з полуницею та ревенем
12 червня 2020, пʼятниця, 08:32 7
Lifestyle 2020-06-12T11:15:02+03:00
Українські Новини
Смачне літо: рецепт ідеального вітамінного пирога з полуницею та ревенем

Смачне літо: рецепт ідеального вітамінного пирога з полуницею та ревенем

Ольга Фандорина
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Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: grandkulinar.ru
Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: grandkulinar.ru

В Україні почався чезон ягід, які в цьому році, хоч і зросли в ціна, та все ж є на прилавках магазинів. Так, фахівці рекомендують вживати полуницю та ніші ягоди в літній сезон, щоб збагатити організм корисними речовинами. Ще однією рослиною, на яку варто звернути увагу в сезон - є ревін.

Українські Новини вже писали про їх корисні властивості, але можна не тільки купувати кілограмами вітамінні ласощі, але і приготувати з них щось цікаве, наприклад, тарт з ревенем і полуницею.

Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ruПиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ru

Інгрідієнти:

  • 150 г вершкового масла кімнатної температури
  • 130 г цукру
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 3 яйця
  • 150 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • щіпка солі
  • 400 г ревеню
  • 150 г полуниці
  • вершкове масло для змащування форми

Приготування:

Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ruПиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ru

М'яке вершкове масло з'єднати в глибокій мисці з цукром і ванільним цукром і перетерти до однорідності (виделкою або вінчиком).

По одному додати 3 яйця, ретельно вимішувати тісто після додавання кожного.

Потім в миску до тіста просіяти борошно з розпушувачем і сіллю.

Перемішати до однорідності.

Ревінь вимити, очистити і нарізати невеликими шматочками. Полуницю вимити, також нарізати.

Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти і розрівняти тісто. Викласти ревінь і злегка втиснути його в тісто (якщо придавити сильно, то ревінь торкнеться дна форми і припечется, тоді пиріг буде складніше виймати), потім акуратно викласти зверху полуницю.

Випікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин, поки верх пирога помітно не зарум'яниться.

Тепер пиріг можна злегка остудити, вийняти з форми і подавати до чаю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею.

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