Смачне літо: рецепт ідеального вітамінного пирога з полуницею та ревенем

Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: grandkulinar.ru

Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: grandkulinar.ru

В Україні почався чезон ягід, які в цьому році, хоч і зросли в ціна, та все ж є на прилавках магазинів. Так, фахівці рекомендують вживати полуницю та ніші ягоди в літній сезон, щоб збагатити організм корисними речовинами. Ще однією рослиною, на яку варто звернути увагу в сезон - є ревін.

Українські Новини вже писали про їх корисні властивості, але можна не тільки купувати кілограмами вітамінні ласощі, але і приготувати з них щось цікаве, наприклад, тарт з ревенем і полуницею.

Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ru

Інгрідієнти:

150 г вершкового масла кімнатної температури

130 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

3 яйця

150 г борошна

1 ч. л. розпушувача

щіпка солі

400 г ревеню

150 г полуниці

вершкове масло для змащування форми

Приготування:

Пиріг з ревенем і полуницею. Фото: marybakery.ru

М'яке вершкове масло з'єднати в глибокій мисці з цукром і ванільним цукром і перетерти до однорідності (виделкою або вінчиком).

По одному додати 3 яйця, ретельно вимішувати тісто після додавання кожного.

Потім в миску до тіста просіяти борошно з розпушувачем і сіллю.

Перемішати до однорідності.

Ревінь вимити, очистити і нарізати невеликими шматочками. Полуницю вимити, також нарізати.

Форму для випічки змастити вершковим маслом, викласти і розрівняти тісто. Викласти ревінь і злегка втиснути його в тісто (якщо придавити сильно, то ревінь торкнеться дна форми і припечется, тоді пиріг буде складніше виймати), потім акуратно викласти зверху полуницю.

Випікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин, поки верх пирога помітно не зарум'яниться.

Тепер пиріг можна злегка остудити, вийняти з форми і подавати до чаю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше відомі кухарі поділилися оригінальними рецептами салатів з полуницею.