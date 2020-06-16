У Запорізькій області в річку скинули хімікати, загинула риба

В ніч на 13 червня в Запорізькій області в Якимівському районі в селі Новоданилівка в річку Великий Утлюг скинули хімічні речовини, внаслідок чого загинула риба. Про це повідомив в Facebook депутат Павло Мельник, який зустрівся з жителями Новоданилівки.

"В умовах обмеженості водних ресурсів та низької якості питної води в області, це вкрай резонансна подія, що вимагає негайного реагування органів державної влади. Поліція вже почала перевірку зазначених фактів, а екологи взяли проби води", - розповів Мельник.

Про ситуацію заявили в екологічну інспекцію.

Як повідомляли Українські Новини, торік вантажівка з хімікатами впав у річку Рось під Вінницею: водопостачання в Білій Церкві було припинено.

Повідомлялося також, що і в Умані припинили водопостачання міста через розливу хімікатів в Рось.

А тим часом, затонулий в Одесі танкер призвів до збільшення забруднення води в морі в 15 разів.

Крім того, в Києві в стічних водах зафіксували багаторазове перевищення забруднювальних речовин. "Київводоканал" закликав всіх підприємців суворо дотримуватися правил приймання стічних вод у міську каналізацію.