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09 червня 2019, неділя, 17:22 66
Події 2019-06-09T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Білій Церкві припинили водопостачання через падіння в річку вантажівки з хімікатами

У Білій Церкві припинили водопостачання через падіння в річку вантажівки з хімікатами

Річка Рось. Фото: obozrevatel.com
Річка Рось. Фото: obozrevatel.com

Комісія виконавчого комітету міської ради Білої Церкви з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на екстреному засіданні прийняла рішення з 23:00 9 червня тимчасово припинити водопостачання через ризик забруднення води після падіння в притоку річки Рось вантажівки з невідомою хімічною речовиною.

Про це повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він написав, що в селі Збаржівка Погребищенського району на Вінниччині під час транспортування невідомої хімічної речовини сільськогосподарського призначення автомобіль потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, впавши в притоку річки Рось.

За інформацією Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра, ця речовина може досягти Білоцерківського району через 18 годин.

У зв'язку з цим було прийнято прийнято рішення тимчасово припинити водопостачання, а з 10 червня забороняється вилов риби, купання і випас худоби в акваторії річки Рось.

Зазначається, що водопостачання відновлять, коли буде отримано позитивний висновок експертизи якості води.

Згідно з повідомленням Нацполіціі, дорожньо-транспортна пригода сталося 9 червня близько 9:00.

На заокругленій ділянці дороги автомобіль "Мерседес Спринтер" з'їхав з проїжджої частини у водойму і перекинувся, після чого сталося займання автомобіля, яке було згодом локалізовано рятувальниками.

Встановлено, що хімікати було викрадено з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.

За фактом забруднення водойми слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу.

За такий злочин передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Також на сайті РДА Білій Церкві з'явилося повідомлення про те, що є загроза, що через 10-12 годин (в ніч з 9 на 10 червня) викиди хімікатів досягнутий Київської області, а саме — Білої Церкви.

Як повідомляли Українські Новини, по Києву плануються масштабні відключення води: графік на тиждень.

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