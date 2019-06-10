В Умані припинили водопостачання міста через розливу хімікатів в Рось

Через розлив хімікатів в річку Рось, припинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, що забезпечує водою Білу Церкву та Умань. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"О 23:00 неділі була зупинена робота Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Білу Церкву (209 тисяч жителів) та Умань (84 тисяч мешканців)" - йдеться в оперативному зведенні.

Станом на 7:00 понеділка водопостачання Умані здійснювалося з резервуарів запасу води вистачить на три доби. У Білій Церкві створено запас на добу, подача води припинена. Населення забезпечується водою шляхом підвозу і з бюветів. Фахівці проводять моніторинг якості води в місцях водозабору та водосховищах акваторії Росі.

Як повідомляли Українські Новини, по Києву плануються масштабні відключення води: графік на тиждень.

А раніше у Дніпропетровській області перекинувся вантажівка з 10 тоннами хімікатів.