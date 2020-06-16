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16 червня 2020, вівторок, 21:28 11
Силові структури 2020-06-16T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру

В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру

Елена Новикова
Одеса, стрілянина, військовий
Біля дитячого центру в Одесі 2 військових влаштували стрілянину. Фото: Управління поліції охорони в Одеській області
Біля дитячого центру в Одесі 2 військових влаштували стрілянину. Фото: Управління поліції охорони в Одеській області

У вівторок, 16 червня, в Одесі близько 3 години ночі двоє військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння влаштували стрілянину біля дитячого центру "Молода гвардія", тоді як раніше у перестрілці на промтоварному ринку в Одесі дві людини зазнали поранень.

Про це зазначається в повідомленні прес-служби Управління поліції охорони в Одеській області.

"Вночі близько третьої години на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Одеській області надійшов сигнал "Тривога" з дитячого центру "Молода гвардія". Прибувши на місце події, правоохоронці виявили, біля дитячого центру двох чоловіків у стані алкогольного сп'яніння, які розважалися тим, що стріляли в повітря", — сказано в ньому.

Наголошується, що побачивши поліцейських, чоловіки намагалися втекти, при затриманні один з них почав штовхати поліцейського.

Правопорушниками виявилися 23-річний житель Києва і 32-річний житель Дніпропетровської області. При поверхневому огляді у них були виявлені і вилучені посвідчення військовослужбовців, предмети, схожі на ніж, кастет, два стартових пістолети і магазини з патронами.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня у Київській області сталася масштабна перестрілка. Суд заарештував 11 затриманих під час стрілянини в Броварах.

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