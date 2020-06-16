Похолодання до +8 і дощі з грозами у всій країні. Прогноз погоди на 17 червня

17 червня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, удень гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +20...+27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +23...+32 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Харківській і Донецькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ (вдень місцями), грози, вдень в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+31 градус, в Одеській області +22...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

16 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини,народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде теплішою, ніж зазвичай.