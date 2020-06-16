підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Спека посилиться, грози не відступлять: синоптики попередили про аномалії до кінця тижня
16 червня 2020, вівторок, 06:00 6
Життя 2020-06-16T06:45:02+03:00
Українські Новини
Спека посилиться, грози не відступлять: синоптики попередили про аномалії до кінця тижня

Спека посилиться, грози не відступлять: синоптики попередили про аномалії до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, прогноз погоди на тиждень, погода на тиждень
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

Україну продовжать заливати дощі, але водночас буде спекотно – у середньому близько 30 градусів в той час, як Укргідрометцентр прогнозує різке похолодання у вівторок до +10, дощі з грозами та шквали.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, 16 червня періодичні грози будуть гриміти майже по всій території країни, крім Сумської, Харківської та Луганської областей.

обто грозові дощі охоплять більшу частину нашої території. Вітер зі сходу, помірний, з поривами. Якщо гроза – ймовірність локальних шквалів та граду. Температура повітря поки приборкано: завтра вдень в Україні очікується 25-30 градусів, у східних областях 28-33 градуси", – написала Діденко.

Погода в Україні 16 червня. Карта: Наталка ДіденкоПогода в Україні 16 червня. Карта: Наталка Діденко

У Києві вівторок буде з нестійкою погодою, часом дощ з грозою. Вночі 18-20 градусів, вдень 26-28.

Синоптик зазначила, що у другій половині поточного тижня знову посилиться спека – температура повітря підвищиться на 2-4 градуси.

"Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжим", – додала вона.

Водночас, за прогнозом синоптика Віталія Постриганя, в Україні буде річна "класична" погода: теплі ночі, "грозові дні", проливні зливи, локальні шквали і град. "Все це пов'язано з бурхливим конвекцією, тобто активним переміщенням нагрітого від земної поверхні повітря вгору і утворенням міцних купчасто дощових хмар. У вівторок цей процес посилиться, оскільки з Карпат буде проникати більш прохолодне повітря", - попередив синоптик.

Погода в Україні 16 червня. Карта: Віталій ПострыганьПогода в Україні 16 червня. Карта: Віталій Пострыгань

За його словами, у вівторок-середу очікуються грозові дощі, а місцями грози, град, шквали 15-20 м/с. Дощі дещо знизять температурний фон, але він залишиться вищим за норму на 2-4º. Температура вночі 14-16º, вдень 22-27º.

У другій половині тижня північний антициклон стабілізує обстановку, підсушить атмосферну вологу і посилить спеку до 30-32º.

Погода в Україні 16 червня. Карта: Віталій ПострыганьПогода в Україні 16 червня. Карта: Віталій Пострыгань

"Небезпечна, хоча і тепла погода з грозовими дощами, шквалами, місцями градом потребує підвищеної уваги", - попередив синоптик.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог.Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Раніше синоптик розповіла про погоду на найближчі 30 років.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні прогноз погоди на тиждень погода на тиждень

На Київ насувається гроза і шквальний вітер...
Похолодає до +11, місцями град, шквали та грози: п...
Після дводенного похолодання повернеться спека з г...
Пекельна спека зіштовхнеться з грозовим фронтом. С...
Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менш ніж 40% зарплати
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування
Новини
Козацький відпочинок на острові Хортиця. Фото: ukrtour.pro
Літній відпочинок-2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Запорізькій області 07:45
У МЗС дали рекомендації українцям, які перебувають або планують відпустку за кордоном під час пандемії 07:30
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу 07:19
МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони 07:00
15 Список щасливчиків, які безкоштовно отримали квартири від мерії Дніпра 06:40 Документ
більше новин
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу 07:19
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok