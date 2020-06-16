Спека посилиться, грози не відступлять: синоптики попередили про аномалії до кінця тижня

Україну продовжать заливати дощі, але водночас буде спекотно – у середньому близько 30 градусів в той час, як Укргідрометцентр прогнозує різке похолодання у вівторок до +10, дощі з грозами та шквали.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, 16 червня періодичні грози будуть гриміти майже по всій території країни, крім Сумської, Харківської та Луганської областей.

"Тобто грозові дощі охоплять більшу частину нашої території. Вітер зі сходу, помірний, з поривами. Якщо гроза – ймовірність локальних шквалів та граду. Температура повітря поки приборкано: завтра вдень в Україні очікується 25-30 градусів, у східних областях 28-33 градуси", – написала Діденко.

Погода в Україні 16 червня. Карта: Наталка Діденко

У Києві вівторок буде з нестійкою погодою, часом дощ з грозою. Вночі 18-20 градусів, вдень 26-28.

Синоптик зазначила, що у другій половині поточного тижня знову посилиться спека – температура повітря підвищиться на 2-4 градуси.

"Проте, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжим", – додала вона.

Водночас, за прогнозом синоптика Віталія Постриганя, в Україні буде річна "класична" погода: теплі ночі, "грозові дні", проливні зливи, локальні шквали і град. "Все це пов'язано з бурхливим конвекцією, тобто активним переміщенням нагрітого від земної поверхні повітря вгору і утворенням міцних купчасто дощових хмар. У вівторок цей процес посилиться, оскільки з Карпат буде проникати більш прохолодне повітря", - попередив синоптик.

Погода в Україні 16 червня. Карта: Віталій Пострыгань

За його словами, у вівторок-середу очікуються грозові дощі, а місцями грози, град, шквали 15-20 м/с. Дощі дещо знизять температурний фон, але він залишиться вищим за норму на 2-4º. Температура вночі 14-16º, вдень 22-27º.

У другій половині тижня північний антициклон стабілізує обстановку, підсушить атмосферну вологу і посилить спеку до 30-32º.

Погода в Україні 16 червня. Карта: Віталій Пострыгань

"Небезпечна, хоча і тепла погода з грозовими дощами, шквалами, місцями градом потребує підвищеної уваги", - попередив синоптик.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

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