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  • Через пандемію коронавірусу авіакомпанії заборонили алкоголь в літаках
16 червня 2020, вівторок, 20:35 8
Світ 2020-06-16T21:45:03+03:00
Українські Новини
Через пандемію коронавірусу авіакомпанії заборонили алкоголь в літаках

Через пандемію коронавірусу авіакомпанії заборонили алкоголь в літаках

Елизавета Кесельман
Туризм, правила авіаперевезень, авіаперевезення, польоти, пом'якшення карантину
Салон літака. Фото: pixabay
Салон літака. Фото: pixabay

Починаючи з червня, авіакомпанії поступово відновлюють свою роботу і запускають перші рейси. Тим часом, для того, щоб убезпечити пасажирів, і мінімізувати ризик зараження, авіакомпанії не будуть продавати алкогольні напої на борту літака. Про це повідомляє CNN.

Як наголошується, продажі алкоголю на своїх рейсах вже обмежили лоукостери: EasyJet, British Airways, нідерландська авіакомпанія KLM, американські Delta Air Lines і American Airlines, Virgin Australia, лоукостер Ryanair, який виконує рейси з та в Україну, а також флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific.

З переліку напоїв, які будуть запропоновані клієнтам, буде лише вода. В певних компаніях зможуть продавати безалкогольні напої. Оскільки медичні маски пасажири зобов'язані носити постійно, крім часу вживання їжі, обмеження на алкоголь має скоротити час прийому напою до мінімального.

Всі авіакомпанії ввели ці обмеження тимчасово.

Як повідомляли Українські Новини, SkyUp розробляє програму польотів.

Крім того, Асоціація повітряного транспорту заявила, що доходи авіакомпаній у 2020 році знизяться вдвічі через пандемію.

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