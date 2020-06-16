Відсторонення Холодницкого з посади керівника САП розглянуть у середу

Тоді як ЗМІ знайшли 10 нестиковок у Справі про 6 мільйонів", дисциплінарна комісія Офісу генерального прокурора розгляне питання усунення Назара Холодницького з посади спеціалізованого антикорупційного прокурора (САП) 17 червня.

Про це Холодницький написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, прикріпивши фото листи Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

"Кадрова комісія з розгляду дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та здійснення дисциплінарного провадження стосовно прокурорів повідомляє, що згідно з пунктом 2 розділу ІІ Положення про порядок розгляду кадровою комісією скарг про вчинення дисциплінарного проступку, здійснення провадження та прийняття відповідного рішення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 04.11.2019 № 266 на засіданні Комісії, яке відбудеться в 10:00 17.06.2020, буде розглядатися клопотання про відсторонення Вас від займаної посади..." — сказано в листі.

Холодницький підкреслив, що "може хоч завтра довідається, в чому суть і чому все так секретно".

Раніше стало відомо, що дисциплінарна комісія Офісу генпрокурора протягом місяця розгляне міру покарання для Холодницького, в роботі якого виявлено низку порушень, повідомили Українським Новинам у Офісі генпрокурора.

"Дисциплінарна комісія має місяць на розгляд", — сказав представник відомства.

Склад комісії був призначений колишнім генпрокурором Русланом Рябошапкою.

В Офісі генпрокурора не змогли повідомити, що загрожує Холодницькому — догана, попередження чи звільнення.

Сам Холодницький в коментарі Українським Новинам повідомив, що догану, оголошену йому в 2018 році дисциплінарною комісією прокуратури, вже погашено.

Як повідомляли Українські Новини, не дивлячись на те, що Генпрокуратура виявила порушення у роботі Холодницького, тим не менш, Ірина Венедіктова вважає, що у нього є шанс переобратися на другий термін.