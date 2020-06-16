У ЗМІ знайшли 10 нестиковок у "Справі про 6 мільйонів"

Яким чином правоохоронці хочуть довести факт наявності зв'язку затриманих з самими грошима, показаними на прес-конференції, якщо за словами Артема Ситника автобус з грошима був заблокований і заарештований при виїзді з паркінгу Київського управління ДПС, а не в момент передачі грошей. Та й причетні до справи особи вже пізніше заарештовані в офісах.

Не зрозуміло, яким чином в справі з'явився Микола Злочевський та компанія Burisma Group. Ніхто з причетних до угоди з "антикорупціонерами" не працює в компанії. Принаймні різні джерела дають суперечливу інформацію про те, що один з фігурантів був або все ще є головою юридичного департаменту або пішов у власний бізнес адвокатом ще 6 місяців тому. Відповідно і довести факт того, що причетні до угоди отримували якісь накази чи прохання від Злочевського буде неможливо.

6 млн доларів - безглузда для українського ринку сума. Жодна людина в свідомості ніколи не буде передавати хабар Ситнику і Холодницькому одночасно. Бо ті знаходяться в перманентному конфлікті між собою. Холодницький зараз взагалі грошей не бере, адже боїться провокацій з боку Ситника і тільки мріє досидіти на своїй посаді до листопада, а Ситнику менш за все треба ділитися з Назаром Івановичем. До того ж, сам Злочевський відразу ж публічно спростував належність даної суми йому і взагалі до будь-яких переговорів щодо себе.

Артем Ситник так поспішає закрити справу, що, не дивлячись на ряд нестиковок, вже заявив, що "це ті гроші, які дуже потрібні бюджету". Хоча раніше директора НАБУ не надто турбувало наповнення бюджету. За перші три місяці 2020 року до держбюджету України надійшло аж 14,25 тис. грн, стягнутих за вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. А як же суд? Хіба з вуст правоохоронців не мала прозвучати заява про швидку передачі справи до суду, замість того, щоб займатися політикою?

Не віриться, що досвідчений податківець Микола Ілляшенко, довірена особа Олексія Любченка, який знав, що два тижні тому проти нього в пресі пішла компроматна "джинса", поїхав давати хабар Холодницькому через Євгена Шевченка. Як пише Shadow Anonymous, один з головних фігурантів скандалу Євген Шевченко професійний провокатор хабарів від НАБУ. Він став популярним після документування листування і розмов учасників "свінарчукгейта" Рогози, Гладковського, Жукова і Москаленка, з якими він вів бізнес в "Укроборонпромі" і брав участь в розподіл прибутків. Він також брав участь в провокації хабара детективу НАБУ Андрію Калужинському Вадимом Альперіним (з використанням відеозапису).

Всіх бентежить і ситуативний союз Ситника з Холодницьким (які завжди ворогували) проти Венедиктової і Баканова. Розіграна схема з рекордним хабарем робить відставку директора НАБУ і керівника САП на час неможливою. Подейкують, що Баканову не вдалося взяти на гарячому Ситника, так як спецоперація була злита західними спецслужбами, щоб врятувати своїх силовиків від звільнення.

Примітно, що на прес-конференції не було надано жодних аудіо та відео доказів, крім самих купюр. Хоча невеликий шматок доказів з боку правоохоронців міг би зняти масу питань у суспільстві. А так це більше було схоже на театральне дійство і імітацію роботи, яку ми спостерігаємо з боку антикорупційних правоохоронних органів вже п'ять років.

Узаконений рекет від антикорупціонерів - так назвали журналісти дії НАБУ, так як єдиним вигодонабувачем в даній ситуації є позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, який незалежно від результату справи отримає свою винагороду.

На спецоперацію вказують і занадто короткі терміни її здійснення - з 3 червня по 12 червня. Поспішали до 14 червня. Але до чого був даний поспіх, якщо не встановлено особу, якій належать гроші, хто їх передавав і не виявлені всі причетні особи.