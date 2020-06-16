З готелю "Венеція" 40 сімей забрали народжених від сурогатних матерів немовлят

З України вже 40 сімей забрали немовлят, народжених від сурогатних матерів, які перебували в готелі "Венеція" в Києві, з моменту виникнення проблемної ситуації.

Про це Українським Новинам повідомив власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловський.

"Близько 40 сімей забрали дітей", - сказав він.

З його слів, в основному це були сім'ї з Європи.

Він також повідомив, що наразі в готелі "Венеція" перебувають ще близько 60 дітей.

При цьому Точиловський сподівається, що наступного тижня кількість дітей в готелі зменшиться до 40.

Власник клініки повідомив, що наразі найважча ситуація з батьками з Китаю, оскільки перельоти з цієї країни заборонені і рейси поки що не відновлені.

Серед китайських сімей, які скористалися послугами сурогатного материнства є китайські чиновники.

Він висловив сподівання, що ситуація вирішиться в серпні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше кількість народжених від сурогатних матерів і перебувають у київському готелі дітей збільшилася на 21 до 72 немовлят.

Крім того, клініка БіоТексКом підняла скандал щодо немовлят, народжений сурмамами, для залучення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.