З готелю "Венеція" 40 сімей забрали народжених від сурогатних матерів немовлят

З України вже 40 сімей забрали немовлят, народжених від сурогатних матерів, які перебували в готелі "Венеція" в Києві, з моменту виникнення проблемної ситуації. Про це Українським Новинам повідомив власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловський. "Близько 40 сімей забрали дітей", - сказав він. З його слів, в основному це були сім'ї з Європи. Він також повідомив, що наразі в готелі "Венеція" перебувають ще близько 60 дітей. При цьому Точиловський сподівається, що наступного тижня кількість дітей в готелі зменшиться до 40. Власник клініки повідомив, що наразі найважча ситуація з батьками з Китаю, оскільки перельоти з цієї країни заборонені і рейси поки що не відновлені. Серед китайських сімей, які скористалися послугами сурогатного материнства є китайські чиновники. Він висловив сподівання, що ситуація вирішиться в серпні. Як повідомляли Українські Новини, раніше кількість народжених від сурогатних матерів і перебувають у київському готелі дітей збільшилася на 21 до 72 немовлят. Крім того, клініка БіоТексКом підняла скандал щодо немовлят, народжений сурмамами, для залучення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.