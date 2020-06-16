В Амстердамі вимагають обмежити кількість туристів у місті на наступні 5 років

Незважаючи на те, що Нідерланди відновили авіасполучення, і Міжнародні авіалінії України відновили регулярні рейси з Києва в Амстердам, жителі культурної столиці Нідерландів закликали міську владу обмежити кількість туристів, які приїжджають в місто. Про це повідомляє Dutch news.

Наголошується, що жителі міста створили петицію із закликом до міської ради обмежити кількість туристів, які приїжджають в місто. Так, згідно з петицією, в місто вимагають ввести дванадцатимільйоний ліміт на перебування туристів протягом наступних п'яти років, заборону на розвиток нових готелів і заборону або часткову заборону на оренду житла для відпочинку.

Повідомляється, що станом на другу половину дня вівторка, 16 червня, петиція набрала більш ніж 20 тисяч підписів. Якщо вона збере 27 тисяч підписів, цього буде достатньо, щоб змусити міську раду організувати референдум з цього питання.

"Якщо кількість туристів підніметься до докоронавірусного рівня, то економіка і вулиці знову будуть під владою туристів", — заявив Мартійн Бадір, один з ініціаторів петиції.

Як повідомляли Українські Новини, країни Євросоюзу поступово почали відкривати внутрішні кордони.

Крім того, в ЄС запустили сайт для відстеження відновлення туризму та відкриття кордонів.