Інститут нацпам'яті виступив проти героїзації дивізії СС "Галичина"

Депутат Верховної Ради України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") повідомив, що директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович виступив проти героїзації дивізії військ СС "Галичина".

Про це народний депутат заявив у своєму Telegram-каналі, посилаючись на відповідь Інституту нацпам'яті на депутатський запит.

"Стосовно питання увічнення пам'яті чи героїзації вояків дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА) Український інститут національної пам'яті і надалі залишається на позиції щодо обов'язкового неухильного дотримання законодавства України", - зазначено у відповіді.

Також Дробович підкреслив, що в питанні увічнення пам'яті або героїзації вояків дивізії військ СС "Галичина" Український інститут нацпам'яті й надалі буде дотримуватися законодавства України, а саме ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".

"Разом із тим важливо підкреслити, що не можуть викликати схвалення дії тих осіб і груп, які вчиняли злочини проти людяності під час Другої світової війни та були засуджені світовою спільнотою й рішеннями Міжнародного військового трибуналу у Нюрнберзі. Це стосується в тому числі осіб і груп, приналежних до військ СС (Waffen-SS), що використовувалися нацистським військово-політичним керівництвом для скоєння численних злочинів", - йдеться у відповіді Інституту нацпам'яті.

Нардеп Бужанський наступним чином прокоментував відповідь Інституту нацпам'яті: "Віддаю належне директору Інституту національної пам'яті Антону Дробовичу, який не став говорити на чорне біле і дав оцінку 14-й дивізії Ваффен-СС "Галичина" на базі вироку Нюрнберзького трибуналу. Категорично заперечивши легалізацію та героїзацію нацизму".

Нагадаємо, 27 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті про те, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською і відповідно не підпадає під дію законодавства про заборону символіки комуністичних і націонал-соціалістичних режимів.

Киянка Наталія Мясникова, яка виграла судовий позов до Інституту нацпам'яті і Володимиру В'ятровичу щодо невизнання ними символіки дивізії СС "Галичина" нацистської, переконана, що героїзація дивізії СС неприпустима.

Раніше наступник В'ятровича, директор Інституту нацпам'яті Дробович заявив, що символіка дивізії СС "Галичина" не відповідає європейським нормам.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня Головпоштамт Львова організував виставку марок і листівок, що присвячені дивізії СС "Галичина".

В 2018 році департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації, під керівництвом Любомири Мандзій, організував конкурс дитячого малюнка, який проводився з метою створення героїчного образу дивізії СС "Галичина".