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16 апреля 2020, четверг, 20:26 261
Общество 2020-04-16T20:41:18+03:00
Українські Новини
Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина"

Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина"

Павел Твердохлиб
Укрпочта, Эдуард Долинский, Украинский еврейский комитет, Дивизия СС
Агитплакат дивизии СС
Агитплакат дивизии СС "Галичина". Фото: wikipedia.org

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в здании Главного отделения почты (Главпочтамта) во Львове проходит выставка почтовых марок и открыток посвященных нацистской дивизии СС "Галичина".

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"На главпочтамте Львова проходит выставка марок и открыток посвященных нацистской дивизии СС "Галиция", - написал Долинский и опубликовал соответствующие фотографии.

На выставочных стендах заявлено, что выставка марок и открыток посвящена "75-летию Битвы под Бродами".

Уточним, что 13 июля 1944 года возле города Броды началась сражение между 13-м корпусом 4-й танковой армии Вермахта и войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. Это сражение является ключевым этапом Львовско-Сандомирской операции и решающим для освобождения Западной Украины.

В результате этого сражения были разгромлены основные силы дивизии СС "Галичина" - крупнейшего коллаборационистского формирования украинских националистов, которые активно сражались на стороне нацистской Германии.

Народный депутат Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") прокомментировал данное событие. "И кто теперь посмеет сказать, что при Смелянском на "Укрпочте" ничего не изменилось? А вообще, СС-почтой, прекрасно звучит", - написал парламентарий. 

В свою очерередь пользователи соцсети предложили переименовать название должности "генеральный директор государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" в "рейхпочтмейстера".

Напомним, в 2018 году департамент образования Львовской областной государственной администрации, под руководством теперешнего временно исполняющего обязанности министра образования Любомиры Мандзий, организовал конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".

В 2017 году издание "Страна" просило Инситут национальной памяти, возглавляемый Владимиром Вятровичем, разъяснить подпадает ли использование символики дивизии СС "Галичина" (которая воевала в составе войск нацистской Германии во время Второй мировой войны) под запрет согласно требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Вятрович тогда ответил, что символика дивизии СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которых в Украине запрещено, что стало предметом отдельного судебного разбирательства.

Отметим, что генеральным директором государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" является Игорь Смелянского, который был назначен Кабинет Министров Украины на должность 20 апреля 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, ежемесячная зарплата гендиректора "Укрпочты" Смелянского составляет 1,9 млн гривен. А это означает, что зарплата гендиректора "Укрпочты" не только выше зарплаты Генерального почтмейстера США, но и в 2 раза больше зарплаты Президента США.

Ранее Смелянский попал в антирейтинг "врагов реформирования прессы" из-за масштабного сокращения почтовых отделений.

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