Героизация дивизии СС "Галичина" недопустима, – выигравшая у Вятровича суд Наталья Мясникова

Наталья Мясникова, выигравшая судебный иск к Институту национальной памяти и его тогдашнему председателю Владимиру Вятровичу в отношении непризнания ими символики дивизии СС "Галичина" нацистской, убеждена, что героизация дивизии СС недопустима.

Об этом она заявила в интервью изданию "Правовой контроль".

"Институт национальной памяти в названии дивизии ("Галичина") всегда опускает буквы "СС", а на самом деле полное название - дивизия войск СС "Галичина" (нем. 14 Division Grenadiere der Waffen-SS "Galizien"). Это чисто нацистское военное формирование, созданное в 1943 году, в которое вступали добровольцы из Галичины", - сказала Мясникова.

https://www.youtube.com/watch?v=lUREgbRQHwM" frameborder="0" allowfullscreen>

"Нюрнбергским трибуналом, который состоялся в 1946 году, четко определено, что подразделения СС являются нацистскими формированиями и признаны преступными, а их участники - (военными) преступниками. Именно поэтому невозможно допустить героизацию нацизма, что происходит сейчас у нас в государстве", - подчеркнула Мясникова.

Также истец уточнила, что занимается данным иском с сентября 2017 года, а данное судебное разбирательство является идеологическим, так как в нем решался вопрос является ли символика дивизии СС "Галичина" нацистской.

Напомним, Окружной административный суд г. Киева признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и соответственно не подпадает под действие законодательства о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Данный вывод Институт нацпамяти сделал в мае 2017 года, когда этим учреждением руководил нынешний депутат Рады (фракция "Европейская солидарность") Владимир Вятрович.

А именно, Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под закон о запрете пропаганды. "В указанном перечне символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) отсутствует. Учитывая это, символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено", – написал Вятрович.

Суд обязал Институт нацпамяти воздержаться от распространения этого вывода. В то же время суд удовлетворил иск физического лица Натальи Мясниковой только частично и отказал в других частях ее иска. В частности, не стал запрещать "пропаганду символики СС "Галичина".

Ранее преемник Вятровича, директор Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не соответствует европейским нормам.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля Главпочтамт Львова организовал выставку марок и открыток, посвященных дивизии СС "Галичина".

В 2018 году департамент образования Львовской областной государственной администрации, под руководством Любомиры Мандзий, организовал конкурс детского рисунка, проводившийся с целью создания героического образа дивизии СС "Галичина".