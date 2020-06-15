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15 червня 2020, понеділок, 17:28 7
Економіка 2020-06-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Долар на міжбанку росте після вихідних

Долар на міжбанку росте після вихідних

Надежда Комендантова
Курс, курс долара, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Курс долара.
Курс долара.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 6 коп. у понеділок також знизився на 6 коп. до 26,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,81 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,84-26,86 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,77-26,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,85% з 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також у НБУ прогнозують, що у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.

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