Долар на міжбанку росте після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 6 коп. у понеділок також знизився на 6 коп. до 26,79 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,81 UAH\/USD, потім котирування зросли до 26,84-26,86 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,77-26,81 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,85% з 23,74 UAH\/USD до 26,79 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023. Також у НБУ прогнозують, що у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.