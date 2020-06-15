Долар на міжбанку росте після вихідних

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 6 коп. у понеділок також знизився на 6 коп. до 26,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,78-26,81 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,84-26,86 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,77-26,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,85% з 23,74 UAH/USD до 26,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також у НБУ прогнозують, що у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.