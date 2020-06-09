У КНДР оголосила про повне закінчення відносин з Південною Кореєю

У вівторок, 9 червня, влада Північної Кореї збираються заблокувати всі лінії телефонного зв'язку між КНДР і Південною Кореєю.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) назвало блокування ліній "першим кроком у списку рішень про повне знищення всіх способів зв'язку з Південною Кореєю" і припинення "інших непотрібних дій", повідомляє DW.

У КНДР вважають, що влада Південної Кореї привели відносини між Північчю і Півднем до "кінцевої точки", а переговори між країнами викликають "тільки розчарування".

Відключення ліній стосуватиметься як урядового зв'язку, так і зв'язку між військовими двох країн. Зв'язок між країнами здійснюється через постійний міжкорейський офіс зв'язку. Приводом для цього кроку стала відправка південнокорейськими активістами агітаційних листівок в КНДР.

КНДР прийшла до висновку, що немає необхідності сидіти обличчям до обличчя з південнокорейською владою, і немає жодних питань для обговорення з ними, оскільки вони тільки викликали наше розчарування", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в кінці квітня з'явилися новини, що Кім Чен Ин переніс операцію на серцево-судинній системі. Після цього в ЗМІ з'явилася інформація, що з-за поганого самопочуття Кім Чен Ина Північну Корею очолить молодша сестра диктатора - Кім Е Чжон. Водночас в ООН не знали, що відбувається з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Раніше Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя перемоги у "Великій Вітчизняній Війні"