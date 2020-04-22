Північну Корею замість Кім Чен Ина може очолити його молодша сестра, – ЗМІ

Стало відомо, що 12 квітня диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин переніс складну операцію на серцево-судинній системі. Днями ЗМІ опублікували інформацію про те, що починаючи з кінця минулого року Північна Корея готує на заміну своєму лідерові його молодшу сестру – Кім Є Чжон. Про це повідомляє газета The New York Post з посиланням на південнокорейські, американські і японські джерела.

Як передає видання, на пленарному засіданні центрального комітету трудової партії Північної Кореї в кінці 2019 року було прийнято рішення, у разі раптової смерті Кім Чен Ина або інших причин, по яких він не зможе керувати країною, всю владу передати його сестрі Кім Є Чжон.

Джерела видання стверджують, що після цього "від імені Кім Є Чжон було дано багато директиви щодо партійної і військової лініях".

Відзначається також, що сестра Чен Ина випустила своє перше офіційне звернення в минулому місяці.

Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп оголосив про здобутий "дуже хорошому листі" від Кім Чен Ина. За словами Трампа, він думає про нову зустріч з лідером КНДР. Остання їхня зустріч відбулася 30 червня.