Поліція вилучила 600 кг бурштину при обшуку в Рівненській області

Співробітники поліції 19 вересня вилучили 600 кг бурштину в ході проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець (Рівненська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.\r\n\r\n"Поліцейські викрили незаконну діяльність злочинної групи у складі чотирьох осіб, яку вони здійснювали в селищі Володимирець. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання і бурштин", - йдеться в ньому.\r\nСанкціоновані обшуки провели слідчі слідчого управління при оперативному супроводі співробітників Управління стратегічних розслідувань поліції Рівненської області, за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 198 (незаконне придбання, зберігання та збут майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу, в селищі Володимирець поліцейські провели п'ять обшуків у чотирьох учасників злочинної групи.\r\nЗа їх результатами у 4 місцевих жителів поліцейські вилучили 30 мішків бурштину, в тому числі і обробленого, загальною вагою майже 600 кг.\r\nКрім того, у приміщенні 41-річного мешканця Володимирця правоохоронці виявили ще й верстати для обробки бурштину-сирцю, на які в рамках кримінального провадження буде накладено арешт.\r\nВилучений бурштин направлений на експертизу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСлідчі дії тривають.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Рівненської обласної державної адміністрації Віталію Ковалю спільно з правоохоронцями вирішити проблему незаконних вирубок лісу і незаконного видобутку бурштину в області.