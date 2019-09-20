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20 вересня 2019, пʼятниця, 09:43 18
Події 2019-09-20T11:15:04+03:00
Українські Новини
Поліція вилучила 600 кг бурштину при обшуку в Рівненській області

Поліція вилучила 600 кг бурштину при обшуку в Рівненській області

Фото ГУ НП у Рівненській області
Фото ГУ НП у Рівненській області

Співробітники поліції 19 вересня вилучили 600 кг бурштину в ході проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець (Рівненська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"Поліцейські викрили незаконну діяльність злочинної групи у складі чотирьох осіб, яку вони здійснювали в селищі Володимирець. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання і бурштин", - йдеться в ньому.

Санкціоновані обшуки провели слідчі слідчого управління при оперативному супроводі співробітників Управління стратегічних розслідувань поліції Рівненської області, за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 198 (незаконне придбання, зберігання та збут майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу, в селищі Володимирець поліцейські провели п'ять обшуків у чотирьох учасників злочинної групи.

За їх результатами у 4 місцевих жителів поліцейські вилучили 30 мішків бурштину, в тому числі і обробленого, загальною вагою майже 600 кг.

Крім того, у приміщенні 41-річного мешканця Володимирця правоохоронці виявили ще й верстати для обробки бурштину-сирцю, на які в рамках кримінального провадження буде накладено арешт.

Вилучений бурштин направлений на експертизу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Рівненської обласної державної адміністрації Віталію Ковалю спільно з правоохоронцями вирішити проблему незаконних вирубок лісу і незаконного видобутку бурштину в області.

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