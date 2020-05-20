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20 травня 2020, середа, 10:30 5
Медицина 2020-05-20T11:15:01+03:00
Українські Новини
Психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом, - Степанов

Психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом, - Степанов

Ярина Вацяк
МОЗ, Максим Степанов, Медреформа, фінансування, психлікарня
Максим Степанов
Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом після того, як звинуватив медреформу в залишенні 22 тисяч психічнохворих без догляду.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Те, що стосується психіатричних лікарень, за тими розрахунками, які ми зараз робимо, то психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом. Саме такий механізм, який би дозволив, з одного боку, дійсно реформувати психіатричну службу з чіткими кроками і критеріями. З іншого боку - щоб ми її не втратили", - сказав міністр.

Подробиць нового механізму фінансування психіатричних лікарень Степанов не розкрив.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні через проблем з фінансуванням спеціалізовані психіатричні лікарні перебувають на межі закриття і звільнення працівників після впровадження другого етапу медреформи.

Також раніше головний психіатр Київської області - генеральний директор Київського обласного психіатрично-наркологічного медичного об'єднання Геннадій Зільберблат розповів, до яких наслідків призвела медична реформа.

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