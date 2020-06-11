Шмигаль сумнівається, що в цьому році є сенс відкривати дитячі табори

Шмигаль сумнівається в доцільності відкриття дитячих таборів у 2020 році, проте досі чекає рекомендацій від МОЗ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль чекає рекомендацій Міністерства охорони здоров'я щодо відкриття дитячих таборів, але сумнівається в доцільності їхнього відкриття в 2020 році.

Про це він повідомив в ході пресконференції, присвяченій 100 дням з дня призначення уряду, передають Українські Новини.

"У нас була дискусія з цього питання з Міністерством охорони здоров'я, головним санітарним лікарем, Президент підіймав це питання на щоденній раді... Оздоровлення в дитячих таборах - це більше мільйона дітей, які можуть хворіти безсимптомно, які можуть переносити цю недугу в свої сім'ї... Ми домовилися з МОЗ, що вони покажуть свої розрахунки і, якщо зможуть переконати Кабмін як колегіальний орган, можливо, ми підемо на це", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що особисто у нього є великі сумніви в доцільності відкриття таборів в цьому році.

"Моя особиста позиція, як батька, як громадянина України... У мене є великі сумніви в доцільності відкриття таборів в цьому році", - зазначив він.

За його словами, цього точно не варто робити в червні.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів продумати правила відпочинку дітей в літніх таборах в умовах епідемії коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що відкриття дитячих оздоровчих таборів, роботу яких хочуть дозволити в Києві не раніше липня, можливо тільки на останньому етапі виходу з карантину.