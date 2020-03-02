У 2019 введення в експлуатацію житла зросло на 26,9%

Після зниження в 2018 році у 2019 році введення в експлуатацію житла збільшилося на 26,9% до 11,029 млн кв. м.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

При цьому площа прийнятих в експлуатацію індивідуальних будинків склала 5,847 млн кв. м (53% від загальної площі), багатоквартирних будинків - 5,176 млн кв. м (46,9%), гуртожитків - 5,8 тис. кв. м (0,1%).

Всього було введено 126 тис. квартир, середня площа однієї квартири склала 87,5 кв. м.

Лідерами за обсягом введеного в експлуатацію житла в минулому році стали Київська (1,861 млн кв. м), Львівська (1,292 млн кв. м) і Одеська (1,087 млн кв. м) області, а також Київ (1,114 млн кв. м).

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує забезпечити житлом до 5 тис. сімей за 5 років.

В 2018 році вартість нових квартир в Києві збільшилась на 12,1%.

"Київміськбуд" прогнозує зростання цін на житло у столиці на 15% в поточному році.