підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 13:52 7
Суспільство 2020-06-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
За добу адмінкордон з Кримом перетнули 458 осіб

За добу адмінкордон з Кримом перетнули 458 осіб

Валерия Драгомирова
Чонгар, КПВВ, адмінкордон Криму, Новини Криму, Каланчак, Чаплинка
КПВВ
КПВВ "Каланчак". Фото: Facebook/Держприкордонслужба

За минулу добу, 15 червня, адміністративний кордон з анексованим Росією Кримом перетнули 458 людей.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Зазначається, що на сьогодні контрольні пункти в'їзду-виїзду "Чаплинка", "Чонгар"  і "Каланчак" продовжують функціонувати в штатному режимі.

"За минулу добу в КПВВ прикордонники оформили 458 осіб, з них - у напрямку анексованого півострова було 152 громадянина, а на материкову частину України повернулося 306 громадян", - йдеться в повідомленні.

Всі громадяни, які направляються на материкову частину України, зобов'язані встановити мобільний застосунок "Дій вдома" і відбути двотижневу самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня робота контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з Кримом була відновлена.

Також роботу всіх 15 пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення відновлено з 15 червня.

10 червня відновили роботу також пункти пропуску в зоні проведення ООС. 

Більше новин про: Чонгар КПВВ адмінкордон Криму Новини Криму Каланчак Чаплинка

Пункти пропуску на кордоні з Кримом відкриють з 15...
На кордоні з Кримом запрацювали пункти пропуску...
На адмінкордоні з Кримом відкрили пункти пропуску ...
В окупованому Криму підняли прапор України...
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу. У системі МОЗ стався збій
Закрили спортзали та установи культури. На Прикарпатті знову посилюють карантин
Новини
Попри гігантські затори, Кличко вирішив будувати пішохідний маршрут на Трухановому острові за 495,2 млн 15:57
Лукашенко, отримавши від Зеленського вишиванку, відправив йому подарунок 15:57
Рятувальники попередили українців про град і зливи 15:56
Нацслужба здоров'я у 2021 планує фінансувати надання мобільними бригадами психіатричної допомоги 15:48
У Міносвіти назріває криза через кадрову політику, – ЗМІ 15:48
більше новин
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
більше новин
ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok