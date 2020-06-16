За добу адмінкордон з Кримом перетнули 458 осіб

За минулу добу, 15 червня, адміністративний кордон з анексованим Росією Кримом перетнули 458 людей.

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Зазначається, що на сьогодні контрольні пункти в'їзду-виїзду "Чаплинка", "Чонгар" і "Каланчак" продовжують функціонувати в штатному режимі.

"За минулу добу в КПВВ прикордонники оформили 458 осіб, з них - у напрямку анексованого півострова було 152 громадянина, а на материкову частину України повернулося 306 громадян", - йдеться в повідомленні.

Всі громадяни, які направляються на материкову частину України, зобов'язані встановити мобільний застосунок "Дій вдома" і відбути двотижневу самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня робота контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з Кримом була відновлена.

Також роботу всіх 15 пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення відновлено з 15 червня.

10 червня відновили роботу також пункти пропуску в зоні проведення ООС.