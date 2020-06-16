Особам без громадянства в Україні будуть видавати тимчасовий вид на проживання

Верховна Рада на засіданні парламенті в другому читанні розглянула законопроєкт №2335 про врегулювання процедури надання дозволу на проживання для осіб без громадянства.

За ухвалення законопроєкту №2335 в цілому проголосував 331 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, такі особи зможуть подавати в Державну міграційну службу заяви для визнання себе апатридами, що служба повинна розглянути протягом 6 місяців.

Протягом розгляду заявки вони зможуть перебувати в Україні і матимуть право на працевлаштування.

Особам без громадянства пропонується видавати тимчасовий вид на проживання і посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а при проживанні на території України в зазначеному статусі більше 2 років - отримати дозвіл на імміграцію і постійний вид на проживання.

У разі невизнання апатридів пропонується повертати в країну, з якої вони прибули, або видворяти з України.

Ті, хто вирішать оскаржити невизнання себе особою без громадянства, будуть мати право на безоплатну вторинну правову допомогу та будуть звільнені від сплати судового збору та авансового внеску за виконанням судових рішень.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє установам культури на карантині менше платити за оренду у зв'язку з карантинними обмеженнями через коронавірус.

Крім того, раніше Радою розглядалося питання спрощення отримання українського паспорта росіянами, які постраждали від переслідувань у своїй країні, та іноземців, що служили в Збройних силах.