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19 травня 2020, вівторок, 09:36 35
Верховна Рада і партії 2020-05-19T12:00:04+03:00
Українські Новини
Рада сьогодні розгляне спрощення отримання українського паспорта росіянами

Рада сьогодні розгляне спрощення отримання українського паспорта росіянами

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, іноземці, росіяни, отримання громадянства
Паспорт України. Фото: Vgorode
Паспорт України. Фото: Vgorode

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроєкт №2590, внесений Президентом Володимиром Зеленським, про спрощення отримання громадянства для громадян Росії, які постраждали від переслідувань у своїй країні, та іноземців, що служили в Збройних силах (ЗСУ).

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим на порядку денному вказано проєкт постанови про внесення змін до порядку денного 3-й сесії парламенту про включення в неї низки законопроєктів.

Далі в порядку - 2 проєкти постанов про скасування результатів голосування за законопроєкт про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Також у вівторок парламентарії розглянуть в першому читанні законопроєкти №2621 про уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності, №2590 про спрощення отримання громадянства ддля громадян Росії, які постраждали від переслідувань у своїй країні, та іноземців, що служили в Збройних силах, №3196, 3196-1 про вдосконаленні організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки.

Далі вказано в другому читанні законопроєкт №2521 про розширення дії державного телеканалу іномовлення UA TV, який є частиною державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" на тимчасово окуповані території, і №2372 про безпеку використання ядерної енергії.

Також для включення до порядку денного та прийняття рішення вказані проєкти законів №3398 про продовження на 1 рік (до 17 травня 2021) сьогоднішніх повноважень регіональних служб щодо здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на кордоні, №2805 про функціонування та обіг аграрних розписок, №2788, 2788-1, 2788-д про фінансові послуги в галузі поштового зв'язку.

Крім цього, в першому читанні в порядку денному також - законопроєкт №2680 про оптимізацію дорожнього будівництва і вдосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності, №2698 про надання будівельної продукції на ринку, №2256 про зміни в частині вдосконалення процедури внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні порушення.

Також в першому читанні вказано проєкти законів №2693, 2693-1 про медіа.

Як повідомляли Українські Новини, Рада з 18 травня переходить на роботу в режимі чергових пленарних засідань за календарним планом.

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Рада сьогодні розгляне спрощення отримання українського паспорта росіянами
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