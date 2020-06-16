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16 червня 2020, вівторок, 08:59 13
Верховна Рада і партії 2020-06-16T10:33:14+03:00
Українські Новини
Законопроєкт про референдум і держпідтримку креативних індустрій. Чим сьогодні займеться Рада

Законопроєкт про референдум і держпідтримку креативних індустрій. Чим сьогодні займеться Рада

Анна Рудык
Верховна Рада, Порядок денний, законопроєкт №3377
Верховна Рада у масках
Верховна Рада у масках

У вівторок, 16 червня, Верховна Рада у другому читанні розгляне законопроєкт №3377 про державну підтримку креативних індустрій в період карантину (про введення державної субсидії для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно і зменшення плати за оренду невикористаного в повному обсязі майна культури), про що напередодні просив Володимир Зеленський.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим питанням вказано проєкт закону №2553 про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії в першому читанні.

Далі для додання до порядку денного засідання вказано законопроєкти №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум і №3636 про продовження терміну дії закону про забезпечення лікування коронавірусної хвороби в зв'язку з загрозою зростання захворюваності населення COVID-19.

Далі в другому читанні парламентарі розглянуть законопроєкти №2030 про звільнення громадських об'єднань, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та осіб з інвалідністю від сплати адміністративного збору під час реєстрації символіки об'єднання, №3297 про зміни до Господарського кодексу в частині недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, №2335 про врегулювання процедури надання дозволу на проживання апатридів (осіб без громадянства).

Також в першому читанні Рада розгляне законопроєкти №2493 про акціонерні товариства, №2459 про зміни до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в частині сприяння виконанню Національним банком України функцій щодо захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків, №3356 про обов'язковість використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в галузі транспорту, №2592 щодо вдосконалення окремих питань проходження українцями військової служби, №2618 і 2618-1 про протимінної діяльності.

Далі в порядку денному вказано звіт тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України президентом Української асоціації футболу (ФФУ) Андрієм Павелком.

Згідно з порядком, далі Рада розгляне в 1-му читанні законопроєкти №2365 і 2365-1 про захист трудових мігрантів та боротьбі з шахрайством в працевлаштуванні за кордон, №3014 про електронні комунікації, №2655 про хмарні послуги.

Також на порядку денному: законопроєкт №2255 про створення національного органу інтелектуальної власності у 2-му читанні, №3195 про можливість призначення складу Кабінету Міністрів поіменно (для включення до порядку денного засідання та прийняття рішення) і проєкт постанови №3235 про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи.

Як повідомляли Українськi Новини,заяву Вакарчука про вихід з Ради розглянуть 17 червня.

Раніше Рада направила на повторне перше читання законопроєкт про медіа.

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