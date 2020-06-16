Другий день поспіль Київ та 10 областей не готові до пом'якшення карантину, – МОЗ

Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину. Фото: Pixabay

Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину. Фото: Pixabay

Список областей, які не відповідають критеріям для пом'якшення карантинних заходів, від 15 червня залишається без змін. Так, станом на ранок 16 червня Київ та ще 10 областей України не готові до переходу на наступний етап зняття обмежень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показнику інцидентності не відповідають Київ (15,57 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (18,13), Волинська (37,43), Житомирська (13,75), Закарпатська (24,01), Івано-Франківська (15,14), Львівська (34,29), Рівненська (32,88), Тернопільська (17,15), Чернівецька (31,51) та Чернігівська (12,42) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більше 50%).

Найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій області (48,70%) та Закарпатській (43,07%) областях і в Києві (38,11%).

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 95,21.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість введення посилення карантину у разі стрімкого, гіперболічного росту захворюваності на коронавірус в 10 і більше областях.

Тим часом кількість нових захворювань на COVID-19 в Україні зростає вже другий день поспіль. За минулу добу, 15 червня, було зафіксовано 666 нових випадків.