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  • До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів МВФ, - Марченко
16 червня 2020, вівторок, 10:15 33
Економіка 2020-06-16T12:45:03+03:00
Українські Новини
До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів МВФ, - Марченко

До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів МВФ, - Марченко

Анна Рудык
МВФ, Кредит, Україна
МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Український уряд планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду, один з яких Україна отримала минулого тижня, до 2023 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Також він заявив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

"Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року - вже в 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість коштом детінізації, шляхом збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності витрат, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів", - заявив Марченко.

Міністр підкреслив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

"Так, дійсно Moody's (міжнародне рейтингове агентство, - ред.) дійсно підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити, і ми знаємо, що робити", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, министр фінансів Марченко прогнозує перегляд програми з МВФ до вересня.

Раніше, 9 червня, рада директорів МВФ схвалив нову кредитну програму для України, розмір першого траншу складе 2,1 млрд доларів.

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