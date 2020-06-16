До 2023 року Україна планує відмовитися від кредитів МВФ, - Марченко

Український уряд планує відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду, один з яких Україна отримала минулого тижня, до 2023 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Також він заявив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного рівня.

"Ми віримо, що у нас буде можливість до 2023 року - вже в 2022-му сказати, що нуль кредитів від МВФ в бюджет. Тобто ми маємо можливість коштом детінізації, шляхом збільшення доходів, за рахунок підвищення ефективності витрат, за рахунок підвищення наших кредитних рейтингів", - заявив Марченко.

Міністр підкреслив, що Україна розраховує отримати рейтинг інвестиційного класу.

"Так, дійсно Moody's (міжнародне рейтингове агентство, - ред.) дійсно підвищило нам рейтинг. Можливо, це не той рейтинг, на який ми розраховували. Ми хочемо бачити рейтинг інвестиційного класу. Але для цього потрібно щось робити, і ми знаємо, що робити", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, министр фінансів Марченко прогнозує перегляд програми з МВФ до вересня.

Раніше, 9 червня, рада директорів МВФ схвалив нову кредитну програму для України, розмір першого траншу складе 2,1 млрд доларів.