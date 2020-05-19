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19 травня 2020, вівторок, 16:39 10
Політика 2020-05-19T17:30:03+03:00
Українські Новини
Рада хоче скасувати дозволи на реконструкцію та капремонт доріг

Рада хоче скасувати дозволи на реконструкцію та капремонт доріг

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Ремонт доріг, реконструкція доріг
Дорога Фото: pixabay.com
Дорога Фото: pixabay.com

Верховна Рада має намір скасувати необхідність дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг після того, як Кабінет Міністрів затвердив перелік доріг державного значення, які будуть відновлюватися в 2020 році.

За ухвалення законопроєкту №3196 за основу проголосували 227 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документ пропонується скасувати відповідні дозволи для ремонту доріг, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, а також і впровадження отримання права на виконання зазначених будівельних робіт на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

Законопроєктом пропонується уточнення терміна "будівництво" в Господарському кодексі, Гірничому Законі, законі "Про державно-приватне партнерство", "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про концесії".

Документом пропонується виключити положення закону "Про архітектурну діяльність", якими передбачено погодження головним архітектором містобудівного та архітектурного проєктного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, якими зазначено, що проєктна документація на будівництво об'єктів, розроблена відповідно до містобудівних умов і обмеженнями забудови земельної ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами охорони культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і природоохоронними органами.

Як повідомляли Українські Новини, "Укравтодор" планує ввести фінансові гарантії якості ремонту доріг.

Тим часом, в Укравтодорі похвалилися, що витратять на дороги 10% бюджету України.

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