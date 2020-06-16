У МЗС дали рекомендації українцям, які перебувають або планують відпустку за кордоном під час пандемії

Україна увійшла в число держав третіх країн, з якими деякі країни-члени ЄС відкрили кордони у зв'язку з послабленням карантину. У Міністерстві закордонних справ зкликало українцівне виїжджати за межі країни без потреби та дало оекомендації тим, хтот все ж залишається за кордоном або планує поїздку. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мзс, передають Українські Новини.

Насамперед, у відомстві рекомендують постійно перебувати на зв'язку з туристичним оператором та авіакомпанією, оскільки ситуація з коронавірусом в країні змінюється, від чого можуть змінюватися і правила карантину.

Також МЗС закликає переконатися в тому, що умови страхового полісу покриють втрати, які можуть виникнути у разі зараження коронавірусом.

Відомство також рекомендує подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, скасування зворотних рейсів і необхідності придбати нові квитки або вимушеного перебування в країні довше запланованих термінів.

Водночас, відомство рекомендує взяти з собою різні платіжні кошти: і картки, і готівку.

Як повідомляли Українські Новини, у Євросоюзі розповіли, на яких умовах впустять українців.

Крім того, турфірми почали продавати путівки за кордонз липня.