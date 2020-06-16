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16 червня 2020, вівторок, 07:30 7
Суспільство 2020-06-16T08:00:02+03:00
Українські Новини
У МЗС дали рекомендації українцям, які перебувають або планують відпустку за кордоном під час пандемії

У МЗС дали рекомендації українцям, які перебувають або планують відпустку за кордоном під час пандемії

Елизавета Кесельман
Відпустка, МЗС, відпустка за кордоном, Відпустка 2020, поїздки за кордон
Паспортний контроль
Паспортний контроль

Україна увійшла в число держав третіх країн, з якими деякі країни-члени ЄС відкрили кордони у зв'язку з послабленням карантину. У Міністерстві закордонних справ зкликало українцівне виїжджати за межі країни без потреби та дало оекомендації тим, хтот все ж залишається за кордоном або планує поїздку. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мзс, передають Українські Новини.

Насамперед, у відомстві рекомендують постійно перебувати на зв'язку з туристичним оператором та авіакомпанією, оскільки ситуація з коронавірусом в країні змінюється, від чого можуть змінюватися і правила карантину.

Також МЗС закликає переконатися в тому, що умови страхового полісу покриють втрати, які можуть виникнути у разі зараження коронавірусом.

Відомство також рекомендує подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації, наприклад, скасування зворотних рейсів і необхідності придбати нові квитки або вимушеного перебування в країні довше запланованих термінів.

Водночас, відомство рекомендує взяти з собою різні платіжні кошти: і картки, і готівку.

Як повідомляли Українські Новини, у Євросоюзі розповіли, на яких умовах впустять українців.

Крім того, турфірми почали продавати путівки за кордонз липня.

 

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