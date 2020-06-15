Різке похолодання до +10, дощі з грозами та шквали. Прогноз погоди на 16 червня

16 червня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів. У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси. У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів. На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів. У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів. На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси. На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів. У Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів. У Ялті короткочасні дощі. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів. 15 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+25 градусів, у районі Усть-Дунайська +19 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси. Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. Також синоптик розповіла про погоду на найближчі 30 років.