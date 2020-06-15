Різке похолодання до +10, дощі з грозами та шквали. Прогноз погоди на 16 червня

16 червня в Києві мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень грози, в окремих районах град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві короткочасні дощі, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, удень грози, в окремих районах град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У Ялті короткочасні дощі. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

15 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+25 градусів, у районі Усть-Дунайська +19 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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