Зеленський звільнив послів у Лівії, Чаді, Тунісі та Індонезії

Після того, як станом на січень в України не було послів у 18 іноземних державах та при 1 міжнародній організації, президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Чаді, Лівії та Тунісі Миколу Нагорного та Володимира Пахіля в Лівії.

Про це йдеться в указах Президента №223 і №224 від 15 червня, передають Українські Новини.

Указом №224 Нагорний звільнений з посади посла України в Лівії, а також з посад посла в Республіці Чад і посла в Тунісі за сумісництвом.

Згідно з указом №223, Пахіль звільнений з посади посла України в Індонезії, а також з посади Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Володимир Зеленський призначив послом у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура.

Раніше послом Канади в Україні стала Лариса Галадза. До призначення послом займала посаду генерального директора департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.