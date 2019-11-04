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04 листопада 2019, понеділок, 21:03 3
Зовнішня політика 2019-11-04T21:28:47+02:00
Українські Новини
МЗС Канади призначив нового посла в Україні

МЗС Канади призначив нового посла в Україні

Україна-Канада, Лариса Галадза, Посольство Канади в Україні
Лариса Галадза. Фото: ngu.gоv.іа
Лариса Галадза. Фото: ngu.gоv.іа

Послом Канади в Україні стане Лариса Галадза. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, передають Українські Новини.

"Лариса Галадза стане послом в Україні. Пані Галадза замінить Романа Ващука", - сказано в ньому.

Галадза почала кар'єру в Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад в державній сфері.

До призначення послом займала посаду генерального директора департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.

Посол Канади в Україні Роман Ващук у п'ятницю завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві і пішов на пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України. У тому числі $25 млн на реалізацію інклюзивних і враховуючих гендерні аспекти реформ в Україні.

Тим часом Канада не має наміру визнавати російські паспорти жителів Донбасу.

Раніше Президент Володимир Зеленський з 1 по 3 липня відвідав Канаду для участі в конференції за підтримки реформ в Україні.

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