МЗС Канади призначив нового посла в Україні

Послом Канади в Україні стане Лариса Галадза. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, передають Українські Новини.

"Лариса Галадза стане послом в Україні. Пані Галадза замінить Романа Ващука", - сказано в ньому.

Галадза почала кар'єру в Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад в державній сфері.

До призначення послом займала посаду генерального директора департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.

Посол Канади в Україні Роман Ващук у п'ятницю завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві і пішов на пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України. У тому числі $25 млн на реалізацію інклюзивних і враховуючих гендерні аспекти реформ в Україні.

Тим часом Канада не має наміру визнавати російські паспорти жителів Донбасу.

Раніше Президент Володимир Зеленський з 1 по 3 липня відвідав Канаду для участі в конференції за підтримки реформ в Україні.