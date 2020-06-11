підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 22:35 7
Зовнішня політика 2020-06-11T23:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив посла у Франції

Зеленський змінив посла у Франції

Надежда Комендантова
Посол, Зеленський, Призначення
Міністерство закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський призначив послом у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура, після того, як 17 квітня змінив посла в Пакистані.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - сказано в указі № 218.

Також указом №218 Президент призначив Омельченка на посаду посла України у Франції.

Омельченко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України.

Двічі працював радником спікерів Верховної Ради, керував групою радників віцепрем'єр-міністра з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Викладав в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичної академії при МЗС України.

З 2006 року є президентом Інституту проблем управління імені Горшеніна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шамшур відмовився від посади посла в США.

Раніше Зеленський змінив посла України в Японії, а також призначив послів в Марокко, Південно-Африканській Республіці та Узбекистані.

Більше новин про: Посол Зеленський Призначення

Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%
Богдан відповів Зеленському: ви перетворили абсолютну владу в посміховисько
Новини
ОПЗЖ від імені українців привітав росіян з днем Росії 23:00
Зеленський змінив посла у Франції 22:35
Бойовики стріляли з гранатометів і кулеметів, працювали снайпери: у ВСУ втрати 22:08
Зеленський призначив командувачем Військово-морських сил Неїжпапу 21:48
Злива у Львові затопила вулиці, повалив дерева і створила пробки 21:41
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
більше новин
В Україні посилять карантин при гіперболічному зростанні захворюваності на COVID-19 в 10 і більше областях - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok