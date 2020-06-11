Зеленський змінив посла у Франції

Президент Володимир Зеленський призначив послом у Франції Вадима Омельченка замість Олега Шамшура, після того, як 17 квітня змінив посла в Пакистані.

Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Звільнити Шамшура Олега Владиславовича з посади надзвичайного і повноважного посла України у Французькій Республіці та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - сказано в указі № 218.

Також указом №218 Президент призначив Омельченка на посаду посла України у Франції.

Омельченко закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України.

Двічі працював радником спікерів Верховної Ради, керував групою радників віцепрем'єр-міністра з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Викладав в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Дипломатичної академії при МЗС України.

З 2006 року є президентом Інституту проблем управління імені Горшеніна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Шамшур відмовився від посади посла в США.

Раніше Зеленський змінив посла України в Японії, а також призначив послів в Марокко, Південно-Африканській Республіці та Узбекистані.