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16 червня 2020, вівторок, 06:40 5
Фінанси 2020-06-16T07:15:03+03:00
Українські Новини
Після вихідних пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 2,2 млрд гривень

Після вихідних пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 2,2 млрд гривень

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, фінансування пенсій
Пенсіонерка. Фото: pixabay.com
Пенсіонерка. Фото: pixabay.com

Після того, як у червні Пенсійний фонд України профінансував пенсії ще на 2,5 млрд грн, на цьому тижні ПФУ продовжив це робити за затвердженим графіком.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 млрд грн.", — сказано у повідомленні ПФУ та їх інфографіці.

Наголошується, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 23,2 млрд грн.

Крім того, у відомстві нагадали, що виплата пенсій буде здійснена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій 15 червня. Фото: прес-служба ПФУФінансування пенсій 15 червня. Фото: прес-служба ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня перерахують головний соціальний стандарт — прожитковий мінімум. Це вплине на розмір пенсії.

Після травневої індексації до кінця 2020 року пенсії в Україні підвищать ще двічі.

Програма Кабінету Міністрів передбачає встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40% медіанної зарплати за 2020 рік.

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