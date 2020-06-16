Після вихідних пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 2,2 млрд гривень

Після того, як у червні Пенсійний фонд України профінансував пенсії ще на 2,5 млрд грн, на цьому тижні ПФУ продовжив це робити за затвердженим графіком.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ПФУ.

"На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 млрд грн.", — сказано у повідомленні ПФУ та їх інфографіці.

Наголошується, що забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 23,2 млрд грн.

Крім того, у відомстві нагадали, що виплата пенсій буде здійснена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій 15 червня. Фото: прес-служба ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня перерахують головний соціальний стандарт — прожитковий мінімум. Це вплине на розмір пенсії.

Після травневої індексації до кінця 2020 року пенсії в Україні підвищать ще двічі.

Програма Кабінету Міністрів передбачає встановлення з 1 січня 2021 року прожиткового мінімуму в розмірі не менше 40% медіанної зарплати за 2020 рік.