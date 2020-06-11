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11 червня 2020, четвер, 06:00 6
Фінанси 2020-06-11T06:30:03+03:00
Українські Новини
З 1 липня в Україні піднімуть прожитковий мінімум. На скільки "розбагатіють" українці

З 1 липня в Україні піднімуть прожитковий мінімум. На скільки "розбагатіють" українці

Ирина Николенко
індексація пенсій, Пенсійний фонд, Прожитковий мінімум
З 1 липня піднімають прожитковий мінімум на 74 гривні
З 1 липня піднімають прожитковий мінімум на 74 гривні

В Україні з наступного місяця підвищать і прожитковий мінімум, який з 1 липня становитиме 1712 грн для непрацездатних осіб, і пенсії, передають Українські Новини.

З 1 липня перерахують головний соціальний стандарт – прожитковий мінімум. Його збільшать на 74 гривні до 1712 для непрацездатних осіб. Сьогодні прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 1638 гривень.

Для дітей до 6 років прожитковий мінімум з 1 липня збільшиться до 1859 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років збільшиться до 2318 гривень.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму очікується з 1 грудня 2020 року. Для непрацездатних осіб його підвищать ще на 57 гривень до 1769 гривень.

Для дітей до 6 років підвищать до 1921 гривень, а дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень.

Згідно з Законом "Про прожитковий мінімум", він передбачає вартісну величину, достатню для забезпечення нормального функціонування організму людини, набір харчів, а також мінімальний набір непродовольчих товарів та мінімальний набір послуг, які необхідні для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Раніше Українські Новини повідомляли, Верховна Рада ввела соцдопомогу пенсіонерам, які досягли 80 років, у розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму.

В 2020-2021 роках на пенсіонерів очікує ряд нововведень, які стосуються нарахування соціальних виплат.

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