Зеленський і Трюдо хочуть спростити візовий режим між Україною і Канадою

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, дружина якого теж хворіла на коронавірус, спрощення візового режиму між Україною і Канадою.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в понеділок Зеленський провів телефонну розмову з Джастіном Трюдо.

Під час розмови Зеленський висловив надію на досягнення прогресу у процесі поступової лібералізації Канадою візового режиму для громадян України і запропонував прискорити відповідну роботу на рівні урядів.

"Ми вже зараз повинні окреслити часові рамки початку двостороннього візового діалогу. Можемо почати спрощення візового режиму з окремих категорій громадян, наприклад, молоді, студентів, як говорили в Торонто в минулому році. Очікуємо прибуття в Україну групи канадських експертів для моніторингу стану відповідності України візовим критеріям Канади", — запропонував Зеленський.

У відповідь Джастін Трюдо зазначив, що, незважаючи на складну ситуацію, зараз є можливість переглянути візовий режим для його лібералізації, і над цим треба працювати.

Президент також висловив подяку Трюдо за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, глава канадського уряду передав слова підтримки Олені Зеленській, яка захворіла на коронавірус, як свого часу дружина Джастіна Трюдо Софі.

Лідери країн обговорили заходи обох країн з метою протидії коронавірусу та можливості співпраці для подолання пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, Канада готова надати Україні необхідне для протидії поширенню коронавірусу медичне обладнання та препарати, а також сприяти вивезенню з Канади українців, які бажають повернутися в Україну після припинення авіасполучення через карантин.

У День вишиванки, 21 травня, Офіс Президента осоромився, оголосивши, що передав подарунки лідерам США, Німеччини, Франції, Канади, Польщі. Джастіна Трюдо там назвали "президентом", хоча він прем'єр-міністр.

14 червня в неділю, над столицею Канади Оттавою сталося зіткнення двох пасажирських літаків.