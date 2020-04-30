Закон про медіа забрали з Ради та відправили на доопрацювання

Гуманітарний комітет Верховної Ради повернув на доопрацювання скандальний законопроект про медіа. Про це повідомив член комітету, нардеп Ренат Кузьмін.

"Перша перемога здорового глузду над турборежимними ініціативами "Слуг народу": Гуманітарний Комітет Ради скасував власне ж рішення і повернув драконівський закон про медіа для доопрацювання. Вітаю всіх причетних до цієї хоч і маленької, але перемоги. Разом переможемо!" - написав Кузьмін у Facebook.

Він також опублікував рішення комітету. У ньому говориться, що масив пропозицій і правок такий, що він не вкладеться у розгляд законопроекту у другому читанні. Тому комітет рекомендував внести правки у законопроект напередодні першого читання.

Відповідно, комітет відкликав свою рекомендацію Раді прийняти законопроект у першому читанні.

Закон про медіа передбачає низку скандальних норм: прискорене блокування сайтів рішенням суду без присутності власника ЗМІ. Законопроект пройшов комітети ще 5 лютого і з тих пір був рекомендований до прийняття в першому читанні. Однак на документ обрушилися міжнародні організації та журналісти в Україні.