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30 квітня 2020, четвер, 13:31 12 Документ
ЗМІ 2020-04-30T15:00:02+03:00
Українські Новини
Закон про медіа забрали з Ради та відправили на доопрацювання

Закон про медіа забрали з Ради та відправили на доопрацювання

Сергій Паламаренко
Парламент, Законопроект, ЗМІ, Медіа, Кузьмін
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua

Гуманітарний комітет Верховної Ради повернув на доопрацювання скандальний законопроект про медіа. Про це повідомив член комітету, нардеп Ренат Кузьмін.

"Перша перемога здорового глузду над турборежимними ініціативами "Слуг народу": Гуманітарний Комітет Ради скасував власне ж рішення і повернув драконівський закон про медіа для доопрацювання. Вітаю всіх причетних до цієї хоч і маленької, але перемоги. Разом переможемо!" - написав Кузьмін у Facebook.

Він також опублікував рішення комітету. У ньому говориться, що масив пропозицій і правок такий, що він не вкладеться у розгляд законопроекту у другому читанні. Тому комітет рекомендував внести правки у законопроект напередодні першого читання.

Відповідно, комітет відкликав свою рекомендацію Раді прийняти законопроект у першому читанні.

Закон про медіа передбачає низку скандальних норм: прискорене блокування сайтів рішенням суду без присутності власника ЗМІ. Законопроект пройшов комітети ще 5 лютого і з тих пір був рекомендований до прийняття в першому читанні. Однак на документ обрушилися міжнародні організації та журналісти в Україні.

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