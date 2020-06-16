Яке свято 16 червня і хто святкує День ангела

Вчора, 15 червня, православні християни розпочали Петрів піст, а сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна.

Українські Новини зробили добірку головних традицій і прикмет цього дня, а також розкажуть, що можна і не можна робити.

16 червня православні християни вшановують пам'ять мученика Лук'яна. А в народі цей день називають Лук'ян-вітряк.

Народні прикмети і традиції

Протягом дня йде дощ – буде багато грибів.

Якщо 16 червня спостерігається південний вітер, то швидко буде рости яре жито.

Якщо у цей день сови кричать – це до негоди.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – ця прикмета прогнозує дощ.

Якщо вранці на воді спостерігається туман – буде сонячна погода.

Якщо ввечері вітер дме з півночі – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди.

Багато роси передбачає хороший врожай льону і конопель.

Що можна і не можна робити 16 червня

Сон в ніч з 15 на 16 червня вважається віщий, тому про нього не варто нікому розповідати.

У цей день не варто укладати угоди.

День ангела 16 червня святкують люди з такими іменами: Аліна, Панас, Юстина, Дмитро, Денис, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.

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