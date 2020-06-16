підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 06:40 12
Lifestyle 2020-06-16T08:15:02+03:00
Українські Новини
Яке свято 16 червня і хто святкує День ангела

Яке свято 16 червня і хто святкує День ангела

Ирина Николенко
свято, Прикмети, заборони, день ангела, іменини, який сьогодні день, яке сьогодні свято, 16 червня
Народні прикмети 16 червня. фото: pixabay
Народні прикмети 16 червня. фото: pixabay

Вчора, 15 червня, православні християни розпочали Петрів піст, а сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна.

Українські Новини зробили добірку головних традицій і прикмет цього дня, а також розкажуть, що можна і не можна робити.

16 червня православні християни вшановують пам'ять мученика Лук'яна. А в народі цей день називають Лук'ян-вітряк.

Народні прикмети і традиції

Протягом дня йде дощ – буде багато грибів.

Якщо 16 червня спостерігається південний вітер, то швидко буде рости яре жито.

Якщо у цей день сови кричать – це до негоди.

Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – ця прикмета прогнозує дощ.

Якщо вранці на воді спостерігається туман – буде сонячна погода.

Якщо ввечері вітер дме з півночі – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди.

Багато роси передбачає хороший врожай льону і конопель.

Що можна і не можна робити 16 червня

Сон в ніч з 15 на 16 червня вважається віщий, тому про нього не варто нікому розповідати.

У цей день не варто укладати угоди.

День ангела 16 червня святкують люди з такими іменами: Аліна, Панас, Юстина, Дмитро, Денис, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.

Раніше Українські Новини повідомляли, під час святкування Дня Конституції 28 червня, в українців буде 3 офіційних вихідних дні з 27 по 28 червня.

У зв'язку з державним святом День Конституції, українці можуть поїхати відпочивати в різні туристичні місця України.

Більше новин про: свято Прикмети заборони день ангела іменини який сьогодні день яке сьогодні свято 16 червня

Сьогодні День ангела відзначають Роман, Христина і...
Сьогодні День ангела відзначають Василь, Антоніна ...
Сьогодні відзначають Пахомія Великого: прикмети та...
Сьогодні варто звернути увагу на сон: яке свято ві...
Програма Кабміну передбачає прожитковий мінімум не менш ніж 40% зарплати
Укрзалізниця почала продавати квитки на ще чотири поїзди далекого прямування
Новини
Козацький відпочинок на острові Хортиця. Фото: ukrtour.pro
Літній відпочинок-2020: де відпочити і які туристичні об'єкти відвідати в Запорізькій області 07:45
У МЗС дали рекомендації українцям, які перебувають або планують відпустку за кордоном під час пандемії 07:30
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу 07:19
МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони 07:00
15 Список щасливчиків, які безкоштовно отримали квартири від мерії Дніпра 06:40 Документ
більше новин
Автомобілі з Одеси можна буде перевезти на потягу 07:19
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok