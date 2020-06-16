Яке свято 16 червня і хто святкує День ангела

Вчора, 15 червня, православні християни розпочали Петрів піст, а сьогодні, 16 червня, віряни вшановують пам'ять мученика Лук'яна. Українські Новини зробили добірку головних традицій і прикмет цього дня, а також розкажуть, що можна і не можна робити. 16 червня православні християни вшановують пам'ять мученика Лук'яна. А в народі цей день називають Лук'ян-вітряк. Народні прикмети і традиції Протягом дня йде дощ – буде багато грибів. Якщо 16 червня спостерігається південний вітер, то швидко буде рости яре жито. Якщо у цей день сови кричать – це до негоди. Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – ця прикмета прогнозує дощ. Якщо вранці на воді спостерігається туман – буде сонячна погода. Якщо ввечері вітер дме з півночі – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди. Багато роси передбачає хороший врожай льону і конопель. Що можна і не можна робити 16 червня Сон в ніч з 15 на 16 червня вважається віщий, тому про нього не варто нікому розповідати. У цей день не варто укладати угоди. День ангела 16 червня святкують люди з такими іменами: Аліна, Панас, Юстина, Дмитро, Денис, Лук'ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан. Раніше Українські Новини повідомляли, під час святкування Дня Конституції 28 червня, в українців буде 3 офіційних вихідних дні з 27 по 28 червня. У зв'язку з державним святом День Конституції, українці можуть поїхати відпочивати в різні туристичні місця України.