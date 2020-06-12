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12 июня 2020, пятница, 23:35 188
Судебная власть 2020-06-13T00:30:02+03:00
Українські Новини
Суд продолжит рассмотрение меры пресечения Стерненко 15 июня

Суд продолжит рассмотрение меры пресечения Стерненко 15 июня

Кира Молчанова
Суд, Убийство, Перерыв, Сергей Стерненко
Сергей Стерненко. Фото: 5 канал
Сергей Стерненко. Фото: 5 канал

Суд продолжит рассмотрение меры пресечения бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве, 15 июня. О подозрении ему сообщили 11 июня.

Об этом говорится в сообщении на его канале в Telegram, передают Українськi Новини.

"Перерыв до 10:00 понедельника", - сказано в нём.

Во время заседания суд заслушал прокурора и трех свидетелей, депутатов, которые участвуют во временной следственной комиссии по нападениям на активистов.

Как сообщали Українськi Новини, Шевченковский районный суд Киева отказал в отводе судьи Владимира Бугиля, который рассматривает избрание меры пресечения для Стерненко, подозреваемого в умышленном убийстве.

Офис генпрокурора просит суд избрать круглосуточный домашний арест для бывшего руководителя отделения "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко.

 Служба безопасности Украины заявляет, что бывший глава одесского отделения не действовал в пределах самообороны, а догнал нападающего и убил его.

Стерненко считает, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим.

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