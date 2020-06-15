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15 червня 2020, понеділок, 14:56 6
Суспільство 2020-06-15T16:15:02+03:00
Українські Новини
За рік у Дніпрі безкоштовне житло отримали 15 українців

За рік у Дніпрі безкоштовне житло отримали 15 українців

Анна Рудык
Дніпро, Забезпечення житлом, Житло, Соціальна допомога
Ключі. Фото: evrovektor.com
Ключі. Фото: evrovektor.com

Тоді як Харків не видавав безкоштовно житла громадянам у 2019, Дніпро надав безкоштовне житло 15 громадянам у 2019 році і 3 — з початку 2020 року.

Про це сказано у відповіді департаменту житлового господарства Дніпровського міської ради на запит Українських Новин.

У 2019 році 15 громадянам було надано 15 квартир для постійного користування.

У 2020 році було безкоштовно надано житло 3 громадянам.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса надала безкоштовне житло 2 громадянам у 2019 році і 13 громадянам — з початку 2020 року. У 2020 році громадянам з категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа були надані по 3 квартири в Приморському та Малинівському районах, по 1 — в Суворовському і Київському районах.

Тим часом Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сімей у цьому році і 4,6 тис. сімей — за період 2021-2024 років.

Також у "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" заявив, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.

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