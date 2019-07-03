підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 11:40 6
Нерухомість 2019-07-03T11:55:42+03:00
Українські Новини
Більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах

Більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах

Голова правління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Сергій Комнатний заявляє, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"54% населення України на сьогодні проживає в перенаселеному житловому фонді. Житлова площа 39% домогосподарств нижча встановлених санітарних норм 13,65 кв. м на людину", - сказав Комнатний.

За його словами, застарілий житловий фонд в Україні становить 44 859 житлових будинків, в яких проживає 63 тис. осіб.

З них визнані аварійними 16,5 тис. будинків, в яких проживає близько 18 тис. громадян.

Комнатний зазначив, що Фонд сприяння молодіжному будівництву зацікавлений в участі в програмах реновації застарілого житлового фонду.

"У нас є відповідний досвід кредитування юридичних осіб для проведення заходів з реконструкції та впровадження енергоефективних технологій. Ми за те, щоб фонд використовували для впровадження тих механізмів, які будуть законодавчо закріплені", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні більше як 50% житлофонду застаріло.

Тим часом Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" має намір передбачити можливість подачі документів для участі у програмі молодіжного кредитування в режимі "онлайн".

Більше новин про: Квартира Нерухомість Аварійна будівля Житло житловий сектор будинок

Архів
Новини
Поножовщина в
У Києві в "Арена Сіті" сталася різанина: кавказці порізали охорону через неоплачений рахунок 11:55
У Франції заборонили фізичні покарання для дітей 11:50
Більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах 11:40
Пульмонолог з Німеччини розповів, як зменшити шкоду від куріння 11:31
Верховний суд підтвердив заборону фармкомпанії "Здоров'я" використовувати позначення "Корвалол-Здоров'я" 11:28
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
На Великій Окружній зіткнулися два автомобіля, є загиблий 11:12
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok