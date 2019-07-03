Більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах

Голова правління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Сергій Комнатний заявляє, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"54% населення України на сьогодні проживає в перенаселеному житловому фонді. Житлова площа 39% домогосподарств нижча встановлених санітарних норм 13,65 кв. м на людину", - сказав Комнатний.

За його словами, застарілий житловий фонд в Україні становить 44 859 житлових будинків, в яких проживає 63 тис. осіб.

З них визнані аварійними 16,5 тис. будинків, в яких проживає близько 18 тис. громадян.

Комнатний зазначив, що Фонд сприяння молодіжному будівництву зацікавлений в участі в програмах реновації застарілого житлового фонду.

"У нас є відповідний досвід кредитування юридичних осіб для проведення заходів з реконструкції та впровадження енергоефективних технологій. Ми за те, щоб фонд використовували для впровадження тих механізмів, які будуть законодавчо закріплені", - повідомив він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні більше як 50% житлофонду застаріло.

Тим часом Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" має намір передбачити можливість подачі документів для участі у програмі молодіжного кредитування в режимі "онлайн".