Більш як половина українців живуть у перенаселених будинках і квартирах

Голова правління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Сергій Комнатний заявляє, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.\r\nПро це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"54% населення України на сьогодні проживає в перенаселеному житловому фонді. Житлова площа 39% домогосподарств нижча встановлених санітарних норм 13,65 кв. м на людину", - сказав Комнатний.\r\nЗа його словами, застарілий житловий фонд в Україні становить 44 859 житлових будинків, в яких проживає 63 тис. осіб.\r\nЗ них визнані аварійними 16,5 тис. будинків, в яких проживає близько 18 тис. громадян.\r\nКомнатний зазначив, що Фонд сприяння молодіжному будівництву зацікавлений в участі в програмах реновації застарілого житлового фонду.\r\n"У нас є відповідний досвід кредитування юридичних осіб для проведення заходів з реконструкції та впровадження енергоефективних технологій. Ми за те, щоб фонд використовували для впровадження тих механізмів, які будуть законодавчо закріплені", - повідомив він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні більше як 50% житлофонду застаріло.\r\nТим часом Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" має намір передбачити можливість подачі документів для участі у програмі молодіжного кредитування в режимі "онлайн".