Батьки випускників у соцмережах обурені неможливістю здати пробне ЗНО

Батьки випускників обурені неможливістю зайти на сайт Українського центру оцінювання для здачі пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це сказано в дописах батьків випускників у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пробне ЗНО дистанційно. Сайт "ліг", зайти неможливо. Тестування повинне було початися о 11", — написала одна з батьків випускників Вікторія Яременко.

Багато батьків також скаржаться на офіційній сторінці Міністерства освіти і науки, що не працює не лише сайт, а і телефони, за якими можна зв'язатись щодо питань пробного ЗНО.

Скріншот коментаря на Facebook

Батьки обурені поганою організацією онлайн-ЗНО

У Харкові також проблеми з доступністю сайту ЗНО

Батьки розгублені, тому що діти не можуть скласти пробне ЗНО-2020

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні скасували, але українські випускники зможуть пройти його онлайн і вдома, попередньо взявши завдання в школі.

5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.