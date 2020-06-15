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15 червня 2020, понеділок, 14:56 6
Політика 2020-06-15T16:00:02+03:00
Українські Новини
Батьки випускників у соцмережах обурені неможливістю здати пробне ЗНО

Батьки випускників у соцмережах обурені неможливістю здати пробне ЗНО

Ольга Фандорина
пробне ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, випускники-2020, проведення ЗНО
Тестування. Фото: pixabay.com
Тестування. Фото: pixabay.com

Батьки випускників обурені неможливістю зайти на сайт Українського центру оцінювання для здачі пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це сказано в дописах батьків випускників у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Пробне ЗНО дистанційно. Сайт "ліг", зайти неможливо. Тестування повинне було початися о 11", — написала одна з батьків випускників Вікторія Яременко.

Багато батьків також скаржаться на офіційній сторінці Міністерства освіти і науки, що не працює не лише сайт, а і телефони, за якими можна зв'язатись щодо питань пробного ЗНО.

Скріншот коментаря на FacebookСкріншот коментаря на Facebook

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Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні скасували, але українські випускники зможуть пройти його онлайн і вдома, попередньо взявши завдання в школі.

5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

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