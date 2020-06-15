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15 червня 2020, понеділок, 12:49 8
Президент 2020-06-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський просить Раду розглянути законопроєкт про держпідтримку сфери культури, туризму в умовах карантину

Зеленський просить Раду розглянути законопроєкт про держпідтримку сфери культури, туризму в умовах карантину

Ирина Николенко
Президент, Туризм, Президент України, Держпідтримка, коронавірус в Україні, туристична галузь
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Для підтримки діяльності у сферах культури і мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму, Президент України Володимир Зеленський, який раніше підтримав ідею створення нацради з питань розвитку туризму, просить якнайшвидшого розгляду законопроєкту № 3377 про державну підтримку у зв'язку з дією обмежувальних заходів, введених через епідемію коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду народними депутатами у другому читанні проєкту закону № 3377", – сказано в ньому.

У листі спікеру парламенту Президент зазначає, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантину вимагає швидких і ефективних рішень.

"Враховуючи зазначене та важливість підтримки суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сферах культури і мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму та щодо яких встановлені істотні обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду і прийняття Верховною Радою України рішення щодо зазначеного проєкту закону України", – сказано в ньому.

Даний законопроєкт був прийнятий в першому читанні 13 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство культури та інформаційної політики оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в більш ніж 1,5 млрд доларів.

Також через скасування турів на травневі свята, які є відкриттям сезону, туристичні компанії зазнали значних збитків.

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